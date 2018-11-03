Мои заказы

От ворот поворот

Прогулка по историческим местам Иерусалима откроет перед вами тайны древних стен и пещер. Узнайте, как изменился город под влиянием великих империй
Экскурсия «От ворот поворот» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Иерусалима.

Путешествие начинается у Яффских ворот, где можно пройти по стенам, обойти христианский и мусульманский кварталы и посетить таинственную пещеру Цидкиягу. Археологический музей им. Рокфеллера удивит коллекциями золотых монет и украшений.

Участники узнают о завоевателях и строителях города, увидят Иерусалим с высоты и познакомятся с наследием Англии и Германии на Святой Земле
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальная история Иерусалима
  • 🗺️ Прогулка по городским стенам
  • 🏛️ Посещение археологического музея
  • 🔍 Тайны пещеры Цидкиягу
  • 🌍 Вид на Масличную гору
От ворот поворот
От ворот поворот
От ворот поворот

Что можно увидеть

  • Яффские ворота
  • Старый город
  • Пещера Цидкиягу
  • Археологический музей им. Рокфеллера
  • Масличная гора

Описание экскурсии

Нет ни одного израильского ребёнка, который бы не побывал здесь. Экскурсия начнётся от Яффских ворот. Мы поднимемся и пройдём по городским стенам, где когда-то стояли воины Османской империи и иорданские легионеры, обойдём христианский и мусульманский кварталы Старого города, увидим Новый город и спустимся у Шхемских ворот.

Посетим раскопки дамасских ворот времён Римской империи и таинственную пещеру Цидкиягу — гигантскую каменоломню под Старым городом. Затем, если будет открыто, отправимся в археологический музей им. Рокфеллера, где выставлены уникальные памятники архитектуры, коллекции золотых монет и украшений. Также посетим Францисканский музей на первой остановке Крестного пути.

Я расскажу вам о древних завоевателях и строителях города от царя Давида и султана Сулеймана до генерала Алленби. Вы услышите, как строили дома в древнем городе и как охраняли стены. Увидите сверху весь Иерусалим и Масличную гору. Узнаете про наследие Англии и Германии на Святой Земле.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
  • Билеты в музеи оплачиваются отдельно. В зависимости от количества посещаемых объектов сумма может доходить до 100 шекелей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
читать дальшеуменьшить

известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Большое спасибо Орне за экскурсию! Мне и моему сыну очень понравилось, как Орна рассказывала об Иерусалиме (мы первый раз были в Израиле и нам, конечно, многое хотелось узнать). Спасибо, что включила нас в группу её экскурсии "Храмовая гора". На все наши вопросы мы получали подробные и интересные ответы, учитывались наши пожелания. Спасибо, что организовываете индивидуальные экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иерусалима

Похожие экскурсии на «От ворот поворот»

Знакомство с Иерусалимом
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Иерусалимом
Погуляйте по колоритным улочкам Иерусалима, посетите главные святыни и загадайте желание у Стены Плача. Раскройте все грани этого удивительного места
Завтра в 09:00
9 авг в 15:30
от €260 за всё до 6 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Град Давида - исток Иерусалима
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив Град Давида. Уникальная возможность пройти по подземным тоннелям и узнать библейские истории
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Пешая
5.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Некрополис Иерусалима
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя некрополис и его загадочные ритуалы. Уникальная возможность увидеть историю своими глазами
15 авг в 16:00
17 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
Пешая
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По следам Иисуса Христа в Иерусалиме
От места рождения до распятия и воскрешения - экскурсия по священным памятникам христианской религии
Начало: На остановке трамвая у Дамасских ворот
17 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иерусалиме
от €250 за экскурсию