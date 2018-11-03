Прогулка по историческим местам Иерусалима откроет перед вами тайны древних стен и пещер. Узнайте, как изменился город под влиянием великих империй
Экскурсия «От ворот поворот» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Иерусалима.
Путешествие начинается у Яффских ворот, где можно пройти по стенам, обойти христианский и мусульманский кварталы и посетить таинственную пещеру Цидкиягу. Археологический музей им. Рокфеллера удивит коллекциями золотых монет и украшений.
Участники узнают о завоевателях и строителях города, увидят Иерусалим с высоты и познакомятся с наследием Англии и Германии на Святой Земле
Нет ни одного израильского ребёнка, который бы не побывал здесь. Экскурсия начнётся от Яффских ворот. Мы поднимемся и пройдём по городским стенам, где когда-то стояли воины Османской империи и иорданские легионеры, обойдём христианский и мусульманский кварталы Старого города, увидим Новый город и спустимся у Шхемских ворот.
Посетим раскопки дамасских ворот времён Римской империи и таинственную пещеру Цидкиягу — гигантскую каменоломню под Старым городом. Затем, если будет открыто, отправимся в археологический музей им. Рокфеллера, где выставлены уникальные памятники архитектуры, коллекции золотых монет и украшений. Также посетим Францисканский музей на первой остановке Крестного пути.
Я расскажу вам о древних завоевателях и строителях города от царя Давида и султана Сулеймана до генерала Алленби. Вы услышите, как строили дома в древнем городе и как охраняли стены. Увидите сверху весь Иерусалим и Масличную гору. Узнаете про наследие Англии и Германии на Святой Земле.
Организационные детали
С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
Билеты в музеи оплачиваются отдельно. В зависимости от количества посещаемых объектов сумма может доходить до 100 шекелей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал читать дальшеуменьшить
известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года.
Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
Большое спасибо Орне за экскурсию! Мне и моему сыну очень понравилось, как Орна рассказывала об Иерусалиме (мы первый раз были в Израиле и нам, конечно, многое хотелось узнать). Спасибо, что включила нас в группу её экскурсии "Храмовая гора". На все наши вопросы мы получали подробные и интересные ответы, учитывались наши пожелания. Спасибо, что организовываете индивидуальные экскурсии!