Программа

Нет ни одного израильского ребенка, который бы не побывал здесь. Экскурсия начнется от Яффских ворот. Мы поднимемся наверх и пройдем по городским стенам, где когда-то стояли воины Османской империи и иорданские легионеры, обойдем христианский и мусульманский кварталы Старого города, увидим Новый город и вернемся на землю у Шхемских ворот.

Посетим таинственную пещеру Цидкиягу — гигантскую каменоломню под Старым городом. Затем отправимся в археологический музей им. Рокфеллера, где выставлены уникальные памятники архитектуры, коллекции золотых монет и украшений.

Я расскажу вам о древних завоевателях и строителях города от царя Давида и султана Сулеймана до генерала Алленби. Вы узнаете, как строили дома в древнем городе и как охраняли стены. Увидите сверху весь Иерусалим и Масличную гору. Узнаете про наследие Англии и Германии на Святой Земле.