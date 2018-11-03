Экскурсия «От ворот поворот» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Иерусалима. Путешествие начинается у Яффских ворот, где можно пройти по стенам, обойти христианский и мусульманский кварталы и посетить таинственную пещеру Цидкиягу. Археологический музей им. Рокфеллера удивит коллекциями золотых монет и украшений. Участники узнают о завоевателях и строителях города, увидят Иерусалим с высоты и познакомятся с наследием Англии и Германии на Святой Земле

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нет ни одного израильского ребёнка, который бы не побывал здесь. Экскурсия начнётся от Яффских ворот. Мы поднимемся и пройдём по городским стенам, где когда-то стояли воины Османской империи и иорданские легионеры, обойдём христианский и мусульманский кварталы Старого города, увидим Новый город и спустимся у Шхемских ворот.

Посетим раскопки дамасских ворот времён Римской империи и таинственную пещеру Цидкиягу — гигантскую каменоломню под Старым городом. Затем, если будет открыто, отправимся в археологический музей им. Рокфеллера, где выставлены уникальные памятники архитектуры, коллекции золотых монет и украшений. Также посетим Францисканский музей на первой остановке Крестного пути.

Я расскажу вам о древних завоевателях и строителях города от царя Давида и султана Сулеймана до генерала Алленби. Вы услышите, как строили дома в древнем городе и как охраняли стены. Увидите сверху весь Иерусалим и Масличную гору. Узнаете про наследие Англии и Германии на Святой Земле.

Организационные детали