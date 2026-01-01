Индивидуальная
до 7 чел.
Галилея христианская
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$760 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гей Бен Гином - Геенна Огненная
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$300 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в январе 2026
Сейчас в Иерусалиме в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 760.
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март