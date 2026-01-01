Мои заказы

Экскурсии с животными в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Иерусалиме на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Галилея христианская
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Галилея христианская
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$760 за всё до 7 чел.
Гей Бен Гином - Геенна Огненная
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Гей Бен Гином - Геенна Огненная
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$300 за всё до 5 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$300 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Галилея христианская;
  2. Гей Бен Гином - Геенна Огненная;
  3. Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства.
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Стена Плача;
  2. Храмовая гора;
  3. Храм Гроба Господня;
  4. Яффские ворота;
  5. Старый город;
  6. Гефсиманский сад;
  7. Самое главное;
  8. Мертвое море;
  9. Базилика Рождества Христова;
  10. Львиные ворота.
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в январе 2026
Сейчас в Иерусалиме в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 760.
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март