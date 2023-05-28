По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены

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Во время нашего путешествия вы увидите стены, которые стали холстом для граффити с политическим подтекстом. Здесь находятся произведения искусства, которые впечатляют и провоцируют размышления. Мы разгадаем их смыслы и узнаем истории, которые они рассказывают.
По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены
По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены
По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены
По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены
По следам Бэнкси в Вифлееме или граффити палестинской стены
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
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мая
1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Стены искусства: Экскурсия по граффити в Вифлееме.
  • Современное городское искусство неразрывно связано с граффити. Помните знаменитые настенные рисунки берлинской стены. Мало кто знает, что сегодня в Палестине существует огромная стена с политическими граффити. Среди этих произведений встречаются работы загадочного Бэнкси.
  • Если Вы интересуетесь данной темой, то специально для этого и существует данный проект. Я помогу вам добраться в Вифлеем и при участии местного гида рассмотреть подробно все граффити известных художников современности. В дополнение — возможно посещение Базилики Рождества.

Важная информация:

  • Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
  • Для посещения Палестинской автономии нужен не израильский паспорт.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги для 7-ми человек (минивэн KIA Carnival)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
  • Для посещения Палестинской автономии нужен не израильский паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
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