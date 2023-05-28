Во время нашего путешествия вы увидите стены, которые стали холстом для граффити с политическим подтекстом. Здесь находятся произведения искусства, которые впечатляют и провоцируют размышления. Мы разгадаем их смыслы и узнаем истории, которые они рассказывают.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Стены искусства: Экскурсия по граффити в Вифлееме.
- Современное городское искусство неразрывно связано с граффити. Помните знаменитые настенные рисунки берлинской стены. Мало кто знает, что сегодня в Палестине существует огромная стена с политическими граффити. Среди этих произведений встречаются работы загадочного Бэнкси.
- Если Вы интересуетесь данной темой, то специально для этого и существует данный проект. Я помогу вам добраться в Вифлеем и при участии местного гида рассмотреть подробно все граффити известных художников современности. В дополнение — возможно посещение Базилики Рождества.
Важная информация:
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Для посещения Палестинской автономии нужен не израильский паспорт.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги для 7-ми человек (минивэн KIA Carnival)
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Для посещения Палестинской автономии нужен не израильский паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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