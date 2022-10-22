Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

Что вас ожидает:

От момента Рождения Христа, до момента Воскресенье прослеживается Провидение или Божий перст. Почему Иисус родился в пещере и был похоронен в пещере? Почему евангелисты, которые рассказывают только о самом главном, упоминают такие детали как то, что Его спеленали по рождения и спеленали перед погребением? Почему так важно было начать повествование с Земной жизни и продлить вектор Жизни до бесконечности, даруя Вечную Жизнь? И почему события двухтысячелетней давности до сих пор трогают наши сердца?

Один из старейших городов Святой Земли

Вифлеем Храм Рождества и пещеру, где был рожден Спаситель. Поскольку Вифлеем находиться на территории палестинской автономии, то я сотрудничаю с коллегами (дипломированными гидами) с палестинской стороны. Палестинская сторона обеспечивает нам подвозку на их территорию и обратно, встречу в паломническом центре, где вы, при желании, можете купить христианскую атрибутику для освящения. На Земле Обетованной есть два места, где все освящают: на Звезде Вифлеемской в Храме Рождества и на Камне Миропомазания в Храме Гроба Господня. В ходе нашей экскурсии мы посетим эти два места. Палестинская сторона на законных основаниях обеспечивает нам проход без очереди в Пещеру (Вертеп), если идет речь о группе до пяти человек. Это очень удобно, так как очередь может занять несколько часов.

Место пребывания увенчанных Богом святых

В Иерусалиме мы начинаем маршрут с Яффских ворот, где я сделаю небольшую вводную часть в историю Старого и Нового города. Башня Давида (которую следует называть Башней Ирода). Я расскажу вам о том самом Ироде Великом, искавшем смерти Младенца. Смотровая площадка на крышах – вид на Масличную гору, Место Вознесения Господа на Небеса. Храм Гроба Господня: Голгофа, Камень Миропомазания, Кувуклия (Гробница Господа), часовни Храма, Место Обнаружения Честного Креста.

Проход к Стене Плача через римскую улицу Кардо и Еврейский квартал. Я расскажу вам о Храмовой Горе и еврейском Храме, будущее разрушение которого оплакивал Христос. Для тех, кто не хочет по тем или иным причинам посещать Стену Плача, я предлагаю другие варианты: мы можем посетить русскую церковь Александра Невского, где сохранились остатки первого Храма Гроба Господня, Игольное ушко и Судные Врата. Или же мы можем проследовать к Сионским воротам и посетить Гробницу царя Давида и Горницу Тайней Вечери.

Важная информация:

Нужно взять с собой паспорта. Форма одежды — скромная, то есть плечи и колени должны быть закрытыми, дамам желательно иметь при себе платок.