Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим

Мы начнем с Места Рождества Христова - с Вифлеема, где Христу была дарована земная Жизнь

Мы начнем с Места Рождества Христова — с Вифлеема, где Христу была дарована земная Жизнь.

Почему Мария, будучи уже на продвинутом сроке беременности отправилась под присмотром Иосифа Обручника из Назарета в Вифлеем? Мы рассмотрим не только исторический контекст этой причины, но и Божественный.

Почему ветхозаветные пророки предсказывали рождение Мессии именно в Вифлееме? После Вифлеема мы отправимся в Иерусалим, в Храм Гроба Господня. Храм Гроба Господня — это место, где распяли Христа, то есть Голгофа находиться там. Это место, где похоронили Христа — Гробница Господа тоже находиться там. Однако самое главное событие, которое произошло на этом месте 2 тыс. лет тому назад — не Смерть, а победа Жизни над смертью!
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
От Рождества до Воскресенья: Вифлеем и Иерусалим
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

От момента Рождения Христа, до момента Воскресенье прослеживается Провидение или Божий перст. Почему Иисус родился в пещере и был похоронен в пещере? Почему евангелисты, которые рассказывают только о самом главном, упоминают такие детали как то, что Его спеленали по рождения и спеленали перед погребением? Почему так важно было начать повествование с Земной жизни и продлить вектор Жизни до бесконечности, даруя Вечную Жизнь? И почему события двухтысячелетней давности до сих пор трогают наши сердца?

Один из старейших городов Святой Земли

Вифлеем Храм Рождества и пещеру, где был рожден Спаситель. Поскольку Вифлеем находиться на территории палестинской автономии, то я сотрудничаю с коллегами (дипломированными гидами) с палестинской стороны. Палестинская сторона обеспечивает нам подвозку на их территорию и обратно, встречу в паломническом центре, где вы, при желании, можете купить христианскую атрибутику для освящения. На Земле Обетованной есть два места, где все освящают: на Звезде Вифлеемской в Храме Рождества и на Камне Миропомазания в Храме Гроба Господня. В ходе нашей экскурсии мы посетим эти два места. Палестинская сторона на законных основаниях обеспечивает нам проход без очереди в Пещеру (Вертеп), если идет речь о группе до пяти человек. Это очень удобно, так как очередь может занять несколько часов.

Место пребывания увенчанных Богом святых

В Иерусалиме мы начинаем маршрут с Яффских ворот, где я сделаю небольшую вводную часть в историю Старого и Нового города. Башня Давида (которую следует называть Башней Ирода). Я расскажу вам о том самом Ироде Великом, искавшем смерти Младенца. Смотровая площадка на крышах – вид на Масличную гору, Место Вознесения Господа на Небеса. Храм Гроба Господня: Голгофа, Камень Миропомазания, Кувуклия (Гробница Господа), часовни Храма, Место Обнаружения Честного Креста.
Проход к Стене Плача через римскую улицу Кардо и Еврейский квартал. Я расскажу вам о Храмовой Горе и еврейском Храме, будущее разрушение которого оплакивал Христос. Для тех, кто не хочет по тем или иным причинам посещать Стену Плача, я предлагаю другие варианты: мы можем посетить русскую церковь Александра Невского, где сохранились остатки первого Храма Гроба Господня, Игольное ушко и Судные Врата. Или же мы можем проследовать к Сионским воротам и посетить Гробницу царя Давида и Горницу Тайней Вечери.

Важная информация:

Нужно взять с собой паспорта. Форма одежды — скромная, то есть плечи и колени должны быть закрытыми, дамам желательно иметь при себе платок.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус и пр.)
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Нужно взять с собой паспорта. Форма одежды — скромная
  • То есть плечи и колени должны быть закрытыми
  • Дамам желательно иметь при себе платок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

😎Индивидуальные🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмыСтарый город🗽Популярные местаХрам Гроба ГосподняСтена ПлачаТри религииХристианскиеМасличная гора🍀Природа и пейзажиХрамовая гораКрестный путь ИерусалимЕврейский квартал в ИерусалимеМечеть Аль-АксаПравославные✡️ЕврейскиеМузей Израиля☃️Зимние🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Иерусалиме

В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
Вифлеем - священный город, место рождения Иисуса Христа
Рядом с вашим отелем в Иерусалиме
$200 за всё до 7 чел.
Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Вифлеем, Иордан, Иерусалим - Рождество, Крещение, Вознесение
по договоренности
$680 за всё до 6 чел.
Последняя неделя жизни Христа
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
5
9 отзывов
Последняя неделя жизни Христа
Пешая экскурсия по главным местам библейского сюжета
Завтра
23 окт
24 окт
25 окт
300 за всё до 5 чел.
Иерусалим - город мира
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
5
3 отзыва
Иерусалим - город мира
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира»
Яффские ворота (или по договоренности)
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
Нет отзывов
Иерусалим: по стопам Иисуса
В Святом городе Иисус провёл последние дни своей земной жизни
По договоренности
4 ноя
5 ноя
11 ноя
12 ноя
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим Христианский и Вифлеем
6 часов
🚶 Пешая
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Оля
Оля
5
2 отзыва
Иерусалим Христианский и Вифлеем
Место проживания туриста
Завтра
29 окт
5 ноя
12 ноя
$300 за 1 человека
Иерусалим. Небесный и земной
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Иерусалим. Небесный и земной
Иерусалимские ландшафты прекрасны в любое время года
По договоренности
$280 за всё до 15 чел.
Ночной Иерусалим
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Ночной Иерусалим
Иерусалим красив не только днем, но и ночью. Многие достопримечательности подсвечены, особо очаровательны и фотогеничны
По договоренности
от $150 за всё до 50 чел.
Иерусалим мусульманский
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Иерусалим мусульманский
Мусульмане называют этот город Эль-Кудс, что значит «святой», а христиане и иудеи - Иерусалим
По договоренности
$600 за всё до 7 чел.
Современный Иерусалим
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
5
2 отзыва
Современный Иерусалим
Посетить самые интересные места за пределами Старого города в компании профессионального гида
на площади Давидки
24 окт
25 окт
26 окт
27 окт
185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Оля
Оля
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Иерусалим Христианский и Вифлеем
Место проживания туриста
$450 за всё до 6 чел.
Иерусалим православный и Вифлеем (монастыри и подворья)
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Иерусалим православный и Вифлеем (монастыри и подворья)
Мы поднимемся на самую высокую точку этой горы, в православный монастырь русской Духовной Миссии
По договоренности
$300 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иерусалиме
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ