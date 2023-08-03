Иерусалим Христианский и Вифлеем в мини-группе

Групповая экскурсия в Иерусалиме
5
5 отзывов
Приглашаю вас на прогулку по самым значимым святым местам Иерусалима.

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: гору, где был распят Иисус Христос, храм, где он был погребен и воскрес, и главную святыню иудаизма — Стену плача. Также у вас есть возможность посетить город, где родился Сын Божий. Выберите одну из двух программ при бронировании.
Иерусалим Христианский и Вифлеем в мини-группе
Иерусалим Христианский и Вифлеем в мини-группе
Иерусалим Христианский и Вифлеем в мини-группе
Ближайшие даты:
10
фев
17
фев
24
фев
2
мар
9
мар
16
мар
23
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Иерусалим и Вифлеем$300
Иерусалим Христианский$150

Что вас ожидает:

  • Храм Гроба Господня
  • Старый город
  • Голгофа
  • Камень Миропомазания
  • Кувуклия Христа
  • Стена плача
  • Дополнительно при выборе программы с Вифлеемом:
  • Базилика Рождества Христова в Вифлееме
  • Храмовая Гора
  • Дополнительно при выборе пешеходной экскурсии по Иерусалиму:
  • Сионская гора
  • Армянский квартал

Описание

Пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский» Встречаемся у Яффских Ворот. Отсюда начнется наша прогулка по Старому городу. Вы увидите:

Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.
  • Базилика Рождества Христова в Вифлееме — место рождения Христа;
  • Вифлеемскую икону Божией Матери;
  • Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
  • Голгофу — место распятия;
  • Камень Миропомазания;
  • Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
  • Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
  • Храмовую Гору — Мусульманское святилище;

• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади. Важно знать:

Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.
Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек • Для посещения Вифлеема необходим паспорт.

По вторникам и субботам 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе программы с Вифлеемом)
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы туриста
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Для посещения Вифлеема необходим паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
В
3 авг 2023
Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.
S
18 дек 2020
Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
М
15 дек 2019
A
12 дек 2019
I
28 ноя 2019
С нами работали два гида: девушка (к сожалению, не помню имени) в Вифлееме и Олег в Иерусалиме. Работа была очень слажена, везде находили возможность сэкономить время ожидания перед посещением той или иной достопримечательности. Экскурсия в Вифлеем была недолгой, но интересной, а вот Олег был с нами целый день. Очень грамотный гид, прекрасно ориентирующийся в истории и с радостью отвечавший гостям на вопросы, связанные с жизнью и традициями самих израильтян.

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