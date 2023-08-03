Приглашаю вас на прогулку по самым значимым святым местам Иерусалима.
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: гору, где был распят Иисус Христос, храм, где он был погребен и воскрес, и главную святыню иудаизма — Стену плача. Также у вас есть возможность посетить город, где родился Сын Божий. Выберите одну из двух программ при бронировании.
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: гору, где был распят Иисус Христос, храм, где он был погребен и воскрес, и главную святыню иудаизма — Стену плача. Также у вас есть возможность посетить город, где родился Сын Божий. Выберите одну из двух программ при бронировании.
Ближайшие даты:
10
фев
фев
17
фев
фев
24
фев
фев
2
мар
мар
9
мар
мар
16
мар
мар
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Иерусалим и Вифлеем
|$300
|Иерусалим Христианский
|$150
Что вас ожидает:
- Храм Гроба Господня
- Старый город
- Голгофа
- Камень Миропомазания
- Кувуклия Христа
- Стена плача
- Дополнительно при выборе программы с Вифлеемом:
- Базилика Рождества Христова в Вифлееме
- Храмовая Гора
- Дополнительно при выборе пешеходной экскурсии по Иерусалиму:
- Сионская гора
- Армянский квартал
Описание
Пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский» Встречаемся у Яффских Ворот. Отсюда начнется наша прогулка по Старому городу. Вы увидите:
Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.
- Базилика Рождества Христова в Вифлееме — место рождения Христа;
- Вифлеемскую икону Божией Матери;
- Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;
- Голгофу — место распятия;
- Камень Миропомазания;
- Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;
- Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;
- Храмовую Гору — Мусульманское святилище;
• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади. Важно знать:
Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.
Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек • Для посещения Вифлеема необходим паспорт.
По вторникам и субботам 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе программы с Вифлеемом)
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам и субботам 07:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Для посещения Вифлеема необходим паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
3 авг 2023
Замечательная экскурсия, в ходе которой удалось и в Вифлиеме побывать в главной святыне и Старый город Иерусалима изучить. Конечно же очень повезло, что сопровождал Олег, замечательный, увлеченный человек с огромными и глубокими знаниями предмета. Путешествие с ним по Иерусалиму было очень интересным и захватывающим, время пролетело незаметно. Организация тура и логистика тоже были очень удобными и комфортными. Олег, спасибо Вам огромное.
S
Skubko81
18 дек 2020
Впечатлений море, эмоций еще больше!!! Экскурсия прошла на одном дыхании и время пролетело мгновенно.
М
Мария
15 дек 2019
A
Anastasiya
12 дек 2019
I
Ivanova
28 ноя 2019
С нами работали два гида: девушка (к сожалению, не помню имени) в Вифлееме и Олег в Иерусалиме. Работа была очень слажена, везде находили возможность сэкономить время ожидания перед посещением той или иной достопримечательности. Экскурсия в Вифлеем была недолгой, но интересной, а вот Олег был с нами целый день. Очень грамотный гид, прекрасно ориентирующийся в истории и с радостью отвечавший гостям на вопросы, связанные с жизнью и традициями самих израильтян.
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