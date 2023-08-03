Пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский» Встречаемся у Яффских Ворот. Отсюда начнется наша прогулка по Старому городу. Вы увидите:

Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.

Базилика Рождества Христова в Вифлееме — место рождения Христа;

Вифлеемскую икону Божией Матери;

Храм Гроба Господня, Воскресения Господня в Иерусалиме;

Голгофу — место распятия;

Камень Миропомазания;

Кувуклию Христа — сооружение над Гробом Господнием, местом Воскресения Христа;

Стену плача — главную еврейскую святыню после разрушения Иерусалимского Храма, место обращения ко Всевышнему;

Храмовую Гору — Мусульманское святилище;

• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади. Важно знать:

Храм Гроба Господня • Голгофe • Камень Миропомазания • Кувуклию Христа • Стену плача • Сионскую гору • Армянский квартал Автомобильно-пешеходная экскурсия «Иерусалим Христианский и Вифлеем» Я заберу вас с места проживания. Мы прогуляемся по достопримечательностям Старого города, а после отправимся в Вифлеем. Вы увидите:.

Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек • Для посещения Вифлеема необходим паспорт.