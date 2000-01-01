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В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима

Олег С.
Олег С. – Гид из Иерусалима
Вифлеем – священный город 🏙️, место рождения Иисуса Христа.

Давайте совершим экскурсию ⛳ в старейший город и прикоснёмся к святыне.

Вы увидите то самое место, где Спаситель появился на свет.

В пещере под амвоном храма в Вифлееме находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса.

Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы.

Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.
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В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима

Что вы увидите

  • Базилика Рождества Христова.
Вифлеем – священный город 🏙️, место рождения Иисуса Христа! Давайте совершим экскурсию ⛳ в старейший город и прикоснёмся к святыне! Вы увидите то самое место, где Спаситель появился на свет. В пещере под амвоном храма в Вифлееме находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса. Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы. Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.
Что входит
  • Услуги гида и водителя
  • Транспорт.
Что не входит
  • Питание.
Начало
🚩 Рядом с вашим отелем в Иерусалиме.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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