Вифлеем – священный город 🏙️, место рождения Иисуса Христа! Давайте совершим экскурсию ⛳ в старейший город и прикоснёмся к святыне! Вы увидите то самое место, где Спаситель появился на свет. В пещере под амвоном храма в Вифлееме находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса. Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы. Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.
Что входит
Услуги гида и водителя
Транспорт.
Что не входит
Питание.
Начало
🚩 Рядом с вашим отелем в Иерусалиме.
Место завершения
🏁 Ваш отель.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.