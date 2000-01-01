Олег С. – Гид из Иерусалима

Вифлеем – священный город 🏙️, место рождения Иисуса Христа.



Давайте совершим экскурсию ⛳ в старейший город и прикоснёмся к святыне.



Вы увидите то самое место, где Спаситель появился на свет.



В пещере под амвоном храма в Вифлееме находится серебряная звезда, отмечающая точку рождения Иисуса.



Святая обязанность любого христианина — поклониться этим святыням и прикоснуться к ним, а также помолиться у Вифлеемской чудотворной иконы.



Это единственная в мире икона с ликом улыбающейся Богородицы.