Почувствовать себя местным – экскурсии в Тель-Авиве

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €52. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яффо - шкатулка с секретами
Пешая
3 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Полюбить настоящий Тель-Авив
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €129 за человека
Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
Пешая
3 часа
29 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
28 дек в 15:00
€52 за человека
Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо
Откройте для себя уникальные истории Яффо, прогуливаясь по его рынкам и улочкам. Узнайте о жизни местных жителей и знаменитостей
Начало: У Часовой Башни
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€210 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    1 декабря 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Все было отлично!!!
  • Б
    Белла
    19 ноября 2025
    Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
    Благодарим за интересную экскурсию. Мы думали что Старый Яффо мы уже знаем, не первый раз в Израиле, но каждый гид
    читать дальше

    рассказывает все истории по своему и не менее интересно. А вот то, что за пределами старого города, нам было неизвестно- Блошиный рынок, чудесные улочки, кафе, истории про владельцев и продавцов магазинов. Вернулись в пятницу самостоятельно, знали куда идти)) Гид нам посоветовала где выпить кофе, уже знали в какие бутики и магазинчики идти. Очень рекомендуем.

  • Р
    Роман
    17 ноября 2025
    Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
    Все было супер!
  • К
    Катя
    10 ноября 2025
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
  • М
    Мария
    2 ноября 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.
  • А
    Анна
    29 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!
  • М
    Маргарита
    28 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Отличная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, но при этом легко. Три часа пролетели не заметно. Лёка очень приятный собеседник, быстро нашла подход к нашему 11 летнему сыну, постоянно вовлекая его в процесс интересными вопросами и заданиями. Очень рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    22 октября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка просто потрясающий гид и очень светлый, классный, душевный человек с прекрасной энергетикой!
    Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё пролетело на одном дыхании💖
  • А
    Анна
    15 сентября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лека прекрасный гид. Highly recommended
  • А
    Анна
    7 сентября 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Отличная экскурсия! Мы с мужем не первый раз в Тель-Авиве, но открыли для себя много новых уголков города, которые сложно
    читать дальше

    обнаружить без проводника. Лека,как истинный абориген, с большой любовью и профессионализмом щедро делится увлекательными фактами и историями, которые не оставят вас равнодушными.

  • Н
    Наталья
    28 мая 2025
    От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
    Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.
  • D
    Diana
    11 мая 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.
  • С
    Самохвалова
    8 мая 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.
  • G
    Gleb
    14 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!
  • М
    Марина
    9 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2025
    Яффо - шкатулка с секретами
    Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного.
  • М
    Максим
    22 сентября 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Потрясающая особенность экскурсии в том, что во многом она проходит не в виде какой-то лекции, а, по сути, дружеской беседы,
    читать дальше

    когда узнаёшь кучу интересных вещей как бы промеждупрочем. Ну и закончить путешествие ужином в портовом ресторане, который подсказал гид, - особый кайф. Спасибо.

  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Отличный гид! Любит свою работу. Всем советую ❤️
  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Спасибо огромное! Все очень понравилось! Помимо интересной информации, суперская атмосфера благодаря личным качествам Лиоки) советую! Маршрут отличный!

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Яффо - шкатулка с секретами
  2. Полюбить настоящий Тель-Авив
  3. Бней-Брак. Знакомство с ортодоксальным укладом жизни Израиля
  4. От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе)
  5. Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли
Какие места ещё посмотреть в Тель-Авиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в декабре 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 52 до 450. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 200 ⭐ отзывов, цены от €52. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль