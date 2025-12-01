Индивидуальная
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от €129 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву
Пешая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо раскроет секреты этих мест. Узнайте о колонии, бароне и прошлом городов. Прочувствуйте израильскую атмосферу
Начало: У церкви Апостола Петра
Расписание: в воскресенье в 15:00
21 дек в 15:00
28 дек в 15:00
€52 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Жизнь и удивительные истории Яффо
Откройте для себя уникальные истории Яффо, прогуливаясь по его рынкам и улочкам. Узнайте о жизни местных жителей и знаменитостей
Начало: У Часовой Башни
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€210 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав1 декабря 2025Все было отлично!!!
- ББелла19 ноября 2025Благодарим за интересную экскурсию. Мы думали что Старый Яффо мы уже знаем, не первый раз в Израиле, но каждый гид
- РРоман17 ноября 2025Все было супер!
- ККатя10 ноября 2025Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!
- ММария2 ноября 2025Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.
- ААнна29 октября 2025Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!
- ММаргарита28 октября 2025Отличная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, но при этом легко. Три часа пролетели не заметно. Лёка очень приятный собеседник, быстро нашла подход к нашему 11 летнему сыну, постоянно вовлекая его в процесс интересными вопросами и заданиями. Очень рекомендую!!!
- ЮЮлия22 октября 2025Лёка просто потрясающий гид и очень светлый, классный, душевный человек с прекрасной энергетикой!
Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё пролетело на одном дыхании💖
- ААнна15 сентября 2025Лека прекрасный гид. Highly recommended
- ААнна7 сентября 2025Отличная экскурсия! Мы с мужем не первый раз в Тель-Авиве, но открыли для себя много новых уголков города, которые сложно
- ННаталья28 мая 2025Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.
- DDiana11 мая 2025Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.
- ССамохвалова8 мая 2025Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.
- GGleb14 апреля 2025Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!
- ММарина9 апреля 2025Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!
- ЮЮлия8 апреля 2025Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!
- ННаталья25 февраля 2025Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного.
- ММаксим22 сентября 2024Потрясающая особенность экскурсии в том, что во многом она проходит не в виде какой-то лекции, а, по сути, дружеской беседы,
- ААнна21 августа 2024Отличный гид! Любит свою работу. Всем советую ❤️
- ЮЮлия11 июля 2024Спасибо огромное! Все очень понравилось! Помимо интересной информации, суперская атмосфера благодаря личным качествам Лиоки) советую! Маршрут отличный!
