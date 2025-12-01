В Вячеслав Яффо - шкатулка с секретами Все было отлично!!!

Б Белла Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли рассказывает все истории по своему и не менее интересно. А вот то, что за пределами старого города, нам было неизвестно- Блошиный рынок, чудесные улочки, кафе, истории про владельцев и продавцов магазинов. Вернулись в пятницу самостоятельно, знали куда идти)) Гид нам посоветовала где выпить кофе, уже знали в какие бутики и магазинчики идти. Очень рекомендуем. Благодарим за интересную экскурсию. Мы думали что Старый Яффо мы уже знаем, не первый раз в Израиле, но каждый гид

Р Роман Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли Все было супер!

К Катя От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Прекрасная экскурсия. Костя замечательный рассказчик. Легко, комфортно, неспешно. Благодарим за встречу!

М Мария Яффо - шкатулка с секретами Экскурсия достойна внимания. Показали интересные места, галерею с интересными картинами и скульптура. Однако не хватило исторической информации.

А Анна Полюбить настоящий Тель-Авив Получили огромное удовольствие от прогулки с Лекой по Тель-Авиву! Узнали много интересной и полезной информации! Захотелось вернуться! Лёка, спасибо большое!

М Маргарита Полюбить настоящий Тель-Авив Отличная экскурсия с замечательным гидом. Очень интересно, познавательно, но при этом легко. Три часа пролетели не заметно. Лёка очень приятный собеседник, быстро нашла подход к нашему 11 летнему сыну, постоянно вовлекая его в процесс интересными вопросами и заданиями. Очень рекомендую!!!

Ю Юлия Полюбить настоящий Тель-Авив Лёка просто потрясающий гид и очень светлый, классный, душевный человек с прекрасной энергетикой!

Большое спасибо за великолепную экскурсию! Всё пролетело на одном дыхании💖

А Анна Полюбить настоящий Тель-Авив Лека прекрасный гид. Highly recommended

А Анна Полюбить настоящий Тель-Авив обнаружить без проводника. Лека,как истинный абориген, с большой любовью и профессионализмом щедро делится увлекательными фактами и историями, которые не оставят вас равнодушными. Отличная экскурсия! Мы с мужем не первый раз в Тель-Авиве, но открыли для себя много новых уголков города, которые сложно

Н Наталья От Старого Яффо к новому Тель-Авиву (в группе) Прекрасная экскурсия, интересный маршрут.

D Diana Яффо - шкатулка с секретами Очень интересно. На следующий день прошлась по тому же маршруту уже самостоятельно.

С Самохвалова Яффо - шкатулка с секретами Интересная, комфортная экскурсия для разновозрастной компании.

G Gleb Яффо - шкатулка с секретами Отличная экскурсия, нам очень понравилось, было очень интересно и не утомительно, всё было размеренно. Галина еще посоветовала нам очень вкусный ресторан недалеко от места экскурсии, мы были в восторге!

М Марина Яффо - шкатулка с секретами Все понравилось: интересно, познавательно и при этом легко. Спасибо большое!

Ю Юлия Яффо - шкатулка с секретами Спасибо за познавательную и запоминающуюся экскурсию!

Н Наталья Полюбить настоящий Тель-Авив Экскурсия прошла замечательно, узнали много нового и интересного.

М Максим Яффо - шкатулка с секретами когда узнаёшь кучу интересных вещей как бы промеждупрочем. Ну и закончить путешествие ужином в портовом ресторане, который подсказал гид, - особый кайф. Спасибо. Потрясающая особенность экскурсии в том, что во многом она проходит не в виде какой-то лекции, а, по сути, дружеской беседы,

А Анна Яффо - шкатулка с секретами Отличный гид! Любит свою работу. Всем советую ❤️