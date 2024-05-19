Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Сегодня в 17:30
4 мая в 17:30
$250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Трансфер: Тель-Авив - Мёртвое море
Путешествие от Тель-Авива к Мёртвому морю станет незабываемым с нашим индивидуальным трансфером. Комфорт и безопасность на высшем уровне
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААрсений19 мая 2024Хорошая и интересная экскурсия.
- EELENA15 марта 2023Великолепная по насыщенности экскурсия с лучшим экскурсоводом! Вадим Лаут не только знает все о тех местах, где мы побывали, но еще ухитряется передать эти знания всем участникам, причем в очень легкой, непринужденной форме. Было интересно, познавательно и просто чудесно.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Тель-Авивский музей искусств»
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