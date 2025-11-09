Мои заказы

Жизнь и удивительные истории Яффо: были и небыли

Откройте для себя уникальные истории Яффо, прогуливаясь по его рынкам и улочкам. Узнайте о жизни местных жителей и знаменитостей
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего Яффо.

Посетители смогут прогуляться по блошиному рынку, заглянуть в винтажные бутики и даже увидеть дом, где ночевал Святой Пётр.

Участники узнают о жизни известных личностей и традициях, которые бережно сохраняются в этом удивительном городе. В конце путешествия будет возможность насладиться видами Тель-Авива с высоты

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Погружение в историю Яффо
  • 🛍️ Посещение уникальных бутиков
  • 🏺 Увидеть дом Святого Петра
  • ☕ Насладиться местной атмосферой
  • 📸 Идеальные места для фото
  • 🎨 Возможность посетить галерею

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Яффо - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть дождливой, но город всё равно остаётся привлекательным для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Часовая площадь
  • Блошиный рынок
  • Дом Святого Петра
  • Старый Яффо
  • Порт Яффо

Описание экскурсии

Осмотримся на Часовой площади и нырнём на блошиный рынок. Я расскажу его историю и познакомлю с местными знаменитостями:

  • Первая встреча — с племянницей самого Вольфа Мессинга. Зайдём в её бутик винтажных шляпок, бижутерии и антикварных сокровищ. Здесь даже есть сумочка Элизабет Тейлор и треуголка одного из солдат Наполеона. А чего стоит сам рассказ о судьбе семьи Мессингов!
  • Маркет Хаус — заглянем в гостиницу со стеклянным полом, под которым виден раскоп римского города
  • Присядем в кафе и выпьем кофе — а я тем временем расскажу об истории бутиков, кафе и традициях рынка. Покажу, где искать настоящие диковинки. А также вещи знаменитых израильских дизайнеров и международных брендов, родившихся «на блошке»
  • Лавка старинных персидских ковров и другие любопытные заведения. Плутая по улочкам, вы услышите легенды рынка и посмотрите на «крутых» продавцов
  • Старинный колодец — место для обязательной и самой лучшей фотосессии
  • Тайная улица, до которой туристы не добираются, а мы с вами — дойдём и рассмотрим кошачьи фонтанчики. И вы не пожалеете, обещаю!

А что же дальше? А дальше:

  • при желании мы побываем в галерее современного искусства
  • увидим дом, где ночевал Святой Пётр
  • подойдём к стенам Старого Яффо
  • полюбуемся Тель-Авивом с самой высокой точки Яффо
  • спустимся в порт

По пути я поделюсь с вами историями:

  • из жизни известных людей: Иланы Гур, Франка Мейслера, Наполеона и других
  • о фараоне Рамзесе II, который четыре тысячи лет скрывал свой дворец
  • о спасении еврейского народа во время войны
  • и многими другими!

Три часа пролетят незаметно — и я оставлю вас любоваться Яффо самостоятельно. Если захотите, мы вместе вернёмся к блошиному рынку — ведь именно здесь самые уютные ресторанчики и кафе.

Организационные детали

  • Лучше начать экскурсию утром часов в 11. Солнышко ещё не печёт сильно, и есть время на кофе
  • Если будет желание, мы остановимся в любом из мест, чтобы заняться шопингом. Я буду рада подсказать, что купить или попробовать, где пообедать или поужинать
  • Личные расходы путешественников не входят в стоимость экскурсии
  • Эту экскурсию я всегда провожу лично

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Часовой Башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Тель-Авиве
Всем привет! Занимаюсь туризмом ооочеень давно. В Израиле живу с 2005 года. Живу в Яффо, и мне знакомо тут почти всё, а если и не всё, то знаю, у кого
читать дальше

спросить. В настоящее время ищу и создаю новые форматы экскурсий и путешествий по Израилю. Иммерсивность, дополненная реальность, виртуальная реальность, театрализация — всё это мегакруто под правильный исторический контекст и реальные декорации древних городов.

Задать вопрос

