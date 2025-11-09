Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Яффо - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть дождливой, но город всё равно остаётся привлекательным для посещения.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего Яффо. Посетители смогут прогуляться по блошиному рынку, заглянуть в винтажные бутики и даже увидеть дом, где ночевал Святой Пётр. Участники узнают о жизни известных личностей и традициях, которые бережно сохраняются в этом удивительном городе. В конце путешествия будет возможность насладиться видами Тель-Авива с высоты

Описание экскурсии

Осмотримся на Часовой площади и нырнём на блошиный рынок. Я расскажу его историю и познакомлю с местными знаменитостями:

Первая встреча — с племянницей самого Вольфа Мессинга. Зайдём в её бутик винтажных шляпок, бижутерии и антикварных сокровищ. Здесь даже есть сумочка Элизабет Тейлор и треуголка одного из солдат Наполеона. А чего стоит сам рассказ о судьбе семьи Мессингов!

Маркет Хаус — заглянем в гостиницу со стеклянным полом, под которым виден раскоп римского города

— заглянем в гостиницу со стеклянным полом, под которым виден раскоп римского города Присядем в кафе и выпьем кофе — а я тем временем расскажу об истории бутиков, кафе и традициях рынка. Покажу, где искать настоящие диковинки. А также вещи знаменитых израильских дизайнеров и международных брендов, родившихся «на блошке»

Лавка старинных персидских ковров и другие любопытные заведения. Плутая по улочкам, вы услышите легенды рынка и посмотрите на «крутых» продавцов

Старинный колодец — место для обязательной и самой лучшей фотосессии

Тайная улица, до которой туристы не добираются, а мы с вами — дойдём и рассмотрим кошачьи фонтанчики. И вы не пожалеете, обещаю!

А что же дальше? А дальше:

при желании мы побываем в галерее современного искусства

увидим дом, где ночевал Святой Пётр

подойдём к стенам Старого Яффо

полюбуемся Тель-Авивом с самой высокой точки Яффо

спустимся в порт

По пути я поделюсь с вами историями:

из жизни известных людей: Иланы Гур, Франка Мейслера, Наполеона и других

о фараоне Рамзесе II, который четыре тысячи лет скрывал свой дворец

о спасении еврейского народа во время войны

и многими другими!

Три часа пролетят незаметно — и я оставлю вас любоваться Яффо самостоятельно. Если захотите, мы вместе вернёмся к блошиному рынку — ведь именно здесь самые уютные ресторанчики и кафе.

Организационные детали