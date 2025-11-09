Эта экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу древнего Яффо.
Посетители смогут прогуляться по блошиному рынку, заглянуть в винтажные бутики и даже увидеть дом, где ночевал Святой Пётр.
Участники узнают о жизни известных личностей и традициях, которые бережно сохраняются в этом удивительном городе. В конце путешествия будет возможность насладиться видами Тель-Авива с высоты
6 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю Яффо
- 🛍️ Посещение уникальных бутиков
- 🏺 Увидеть дом Святого Петра
- ☕ Насладиться местной атмосферой
- 📸 Идеальные места для фото
- 🎨 Возможность посетить галерею
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Яффо - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, погода может быть дождливой, но город всё равно остаётся привлекательным для посещения.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Часовая площадь
- Блошиный рынок
- Дом Святого Петра
- Старый Яффо
- Порт Яффо
Описание экскурсии
Осмотримся на Часовой площади и нырнём на блошиный рынок. Я расскажу его историю и познакомлю с местными знаменитостями:
- Первая встреча — с племянницей самого Вольфа Мессинга. Зайдём в её бутик винтажных шляпок, бижутерии и антикварных сокровищ. Здесь даже есть сумочка Элизабет Тейлор и треуголка одного из солдат Наполеона. А чего стоит сам рассказ о судьбе семьи Мессингов!
- Маркет Хаус — заглянем в гостиницу со стеклянным полом, под которым виден раскоп римского города
- Присядем в кафе и выпьем кофе — а я тем временем расскажу об истории бутиков, кафе и традициях рынка. Покажу, где искать настоящие диковинки. А также вещи знаменитых израильских дизайнеров и международных брендов, родившихся «на блошке»
- Лавка старинных персидских ковров и другие любопытные заведения. Плутая по улочкам, вы услышите легенды рынка и посмотрите на «крутых» продавцов
- Старинный колодец — место для обязательной и самой лучшей фотосессии
- Тайная улица, до которой туристы не добираются, а мы с вами — дойдём и рассмотрим кошачьи фонтанчики. И вы не пожалеете, обещаю!
А что же дальше? А дальше:
- при желании мы побываем в галерее современного искусства
- увидим дом, где ночевал Святой Пётр
- подойдём к стенам Старого Яффо
- полюбуемся Тель-Авивом с самой высокой точки Яффо
- спустимся в порт
По пути я поделюсь с вами историями:
- из жизни известных людей: Иланы Гур, Франка Мейслера, Наполеона и других
- о фараоне Рамзесе II, который четыре тысячи лет скрывал свой дворец
- о спасении еврейского народа во время войны
- и многими другими!
Три часа пролетят незаметно — и я оставлю вас любоваться Яффо самостоятельно. Если захотите, мы вместе вернёмся к блошиному рынку — ведь именно здесь самые уютные ресторанчики и кафе.
Организационные детали
- Лучше начать экскурсию утром часов в 11. Солнышко ещё не печёт сильно, и есть время на кофе
- Если будет желание, мы остановимся в любом из мест, чтобы заняться шопингом. Я буду рада подсказать, что купить или попробовать, где пообедать или поужинать
- Личные расходы путешественников не входят в стоимость экскурсии
- Эту экскурсию я всегда провожу лично
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Часовой Башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Тель-Авиве
Всем привет! Занимаюсь туризмом ооочеень давно. В Израиле живу с 2005 года. Живу в Яффо, и мне знакомо тут почти всё, а если и не всё, то знаю, у кого
Входит в следующие категории Тель-Авива
