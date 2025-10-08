Индивидуальная
до 10 чел.
Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни
Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Полюбить настоящий Тель-Авив
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух
Сегодня в 20:30
Завтра в 15:00
от €129 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тель-Авив, каким вы его не видели
Погрузитесь в атмосферу настоящего Тель-Авива, прогуливаясь по его непарадным улицам. Узнайте о жизни и истории города через необычные места
Начало: У главного входа на Центральную автобусную станцию
Завтра в 10:00
12 окт в 10:30
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива
Погрузитесь в историю Тель-Авива, от древнего Яффо до современности. Узнайте о ключевых событиях и людях, повлиявших на развитие города
Начало: В Яффо
Завтра в 11:30
10 окт в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
