1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Бней-Брак: Ортодоксальный уклад жизни Исследуйте уникальный мир Бней-Брака, где традиции и религия формируют повседневную жизнь. Откройте для себя культуру ортодоксальных евреев €450 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 123 отзыва Индивидуальная Полюбить настоящий Тель-Авив Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: рынки, граффити, история и культура. Откройте для себя скрытые уголки города и его уникальный дух от €129 за человека Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Тель-Авив, каким вы его не видели Погрузитесь в атмосферу настоящего Тель-Авива, прогуливаясь по его непарадным улицам. Узнайте о жизни и истории города через необычные места Начало: У главного входа на Центральную автобусную станцию €350 за всё до 10 чел. Пешая 5 часов Индивидуальная до 10 чел. 5000 лет за 5 часов - от древнего Яффо до современного Тель-Авива Погрузитесь в историю Тель-Авива, от древнего Яффо до современности. Узнайте о ключевых событиях и людях, повлиявших на развитие города Начало: В Яффо €300 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Тель-Авива

