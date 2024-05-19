Музей независимости – экскурсии в Тель-Авиве

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей независимости» в Тель-Авиве на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Кейсария и Акко: Путешествие по древним столицам Палестины
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Кейсарии и Акко, где каждый камень рассказывает историю древних цивилизаций
Начало: Ваш отель и по договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
3 мая в 08:00
10 мая в 08:00
$300 за экскурсию
Прогулка по ночному Яффо
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
4 мая в 17:30
5 мая в 17:30
$250 за экскурсию
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$250 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Музей независимости»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кесария и Акко - две древние столицы Палестины
  2. Прогулка по ночному Яффо
  3. Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в мае 2025
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Музей независимости" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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