2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€340 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2023Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам
- ИИван14 января 2023Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
- ННаталья8 ноября 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
- ЭЭльвира.Эдуард14 сентября 2022Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
- ННаталья2 ноября 2019Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему,
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 340. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 13 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь