Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву. История озеленения города
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ботаническая экскурсия по Тель-Авиву: уникальный взгляд на город
Погрузитесь в зеленый мир Тель-Авива, где каждое дерево рассказывает свою историю. Откройте для себя неизведанные уголки города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 10 чел.
Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
250 за всё до 8 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в евангельские времена: Назарет, Капернаум, Иордан
Путешествие по долине Армагеддон в горы Назарета. Посетите места чудес Христовых и узнайте удивительные истории и предания древних поселений
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2023
    Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
    Большое спасибо Ольге за увлекательную экскурсию по нетуристическому Тель-Авиву. 2,5 часа пролетели незаметно в ненавязчивой прогулке и дружеской беседе. Нам
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    показали обычный жилой Яффо, познакомили с его историей и бытом, провели по тем улицам, на которые не пришло бы, даже, в голову заглянуть. Ольга прекрасно владеет темой и чувствует Израиль. От души рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода.

  • И
    Иван
    14 января 2023
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Наша экскурсия с Ириной началась в 8 утра от дверей нашего отеля в Тель-Авиве и закончилась только в 17 часов
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    у дверей нашей квартиры в Хайфа. За все это время мы посетили очень много интересных мест, о которых до этого даже и не слышали. У Ирины составлен отличный маршрут, мы успели посетить все места до их закрытия, и главное в наименее загруженное и красивое время. Весь путь Ирина интересно рассказывала про историю мест и людей Израиля, про их взаимоотношения как в древности, так и сейчас. Рассказ был интересен не только взрослым, но и детям! Спасибо Ирина!

  • Н
    Наталья
    8 ноября 2022
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Получили огромное удовольствие от экскурсии с Ириной. Очень знающая и внимательная. Огромное спасибо за проведённый день!
  • Э
    Эльвира.Эдуард
    14 сентября 2022
    Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
    Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и услышанного! Глубокие знания истории,
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    интересные рассказы, ощущение погружения в те времена- это подарок нам от Израиля через Ирину! Спасибо огромное! С Ириной не хотелось расставаться, а это значит, что мы приедем сюда ещё. И думаем не раз))

    Наша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного иНаша группа-4человека (Эдуард, Елена и 2 Эльвиры) очень довольны экскурсией с Ириной. Восторг от увиденного и
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2019
    Арабский Аджами, или Обратная сторона Яффо
    Интересно - очень, познавательно - очень, любопытно - очень, приятно - очень. Ольга обаятельна, легка в общении, очень знающая тему,
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    любящая свое дело и это было заразительно. Мы прогуляли 3 часа и не заметили. Жалко было расставаться, ведь Ольга столько всего еще знает и может рассказать. Экскурсию и гида рекомендуем всем, кому интересна история. Ольга -вам большое спасибо и удачи.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Нескучные экскурсии»

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  3. Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в августе 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 340. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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