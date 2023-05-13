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у дверей нашей квартиры в Хайфа. За все это время мы посетили очень много интересных мест, о которых до этого даже и не слышали. У Ирины составлен отличный маршрут, мы успели посетить все места до их закрытия, и главное в наименее загруженное и красивое время. Весь путь Ирина интересно рассказывала про историю мест и людей Израиля, про их взаимоотношения как в древности, так и сейчас. Рассказ был интересен не только взрослым, но и детям! Спасибо Ирина!