Экскурсии выходного дня в Тель-Авиве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
225 за всё до 10 чел.
Полюбить настоящий Тель-Авив
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:00
от 129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    29 марта 2024
    Яффо - шкатулка с секретами
    Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
    читать дальше

    Яффо раскрывается, как шкатулка с драгоценными сюрпризами: переулки, дворики, галереи, которые могли остаться незамеченными, если бы не рассказ Елены. Очень впечатлила галерея дизайнера Иланы Гур, это мини путешествие в фантастическую сказку.

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
  • О
    Ольга
    26 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
  • О
    Ольга
    17 марта 2024
    Полюбить настоящий Тель-Авив
    Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
    читать дальше

    ясно представить себе, с чего начинался город и как развивался. Много нового узнала о характере и менталитете местных жителей, а это, как мне кажется, - самое главное, чтобы хоть немного почувствовать, погрузиться в жизнь страны. Спасибо, Лёка! 🫶

  • Е
    Елена
    28 декабря 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
  • А
    Антон
    20 сентября 2023
    Яффо - шкатулка с секретами
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
    Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали
  • С
    Светлана
    27 марта 2023
    Тайны старого Яффо
    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
    читать дальше

    знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!

    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2023
    Тайны старого Яффо
    Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
  • Н
    Наталья
    14 января 2023
    Тайны старого Яффо
    Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны старого Яффо
  2. Яффо - шкатулка с секретами
  3. Полюбить настоящий Тель-Авив
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июле 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 300. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 170 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам