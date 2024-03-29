1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
Сегодня в 08:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ААнтон20 сентября 2023Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
- ССветлана27 марта 2023Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
- ВВячеслав4 февраля 2023Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
- ННаталья14 января 2023Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июле 2024
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