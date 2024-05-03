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Квест
2 часа
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«Недалеко от базара вы прогуляетесь по аутентичным кварталам одного из районов, созданных еще до появления Тель-Авива»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
«Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Побывать в Тель Авиве и не заглянуть на шумный рынок Кармель»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
«Во конце путешествия по улочкам города вы посетите «блошиный» рынок и даже сделаете виртуальные покупки антикварных вещиц»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 мая 2024Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
- ГГалина10 мая 2023Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
- ннаталья5 ноября 2021Благодарим Бориса за великолепную экскурсию! 4 часа пролетели незаметно! Удобно, что Борис на большой, комфортабельной машине, забрал нас прямо из дома. Рассказывает очень увлекательно, хорошо знает историю Тел Авива и Израиля, даже детям-подросткам было очень интересно! Спасибо!
- ВВячеслав24 апреля 2019Все good.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Шопинг»
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