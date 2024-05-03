Шопинг в Тель-Авиве

Найдено 4 экскурсии в категории «Шопинг» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим: квест в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива с аудиогидом: от вкусов рынка Кармель до истории Керем а-Тейманим
Начало: На площади Маген Давида
«Недалеко от базара вы прогуляетесь по аутентичным кварталам одного из районов, созданных еще до появления Тель-Авива»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
30 за человека
Город, который никогда не спит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
«Мы пройдем по маршруту «Белый город», дороге необычайной архитектуры, и прогуляемся по старому городу, где бурлит и клокочет восточный базар»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Рынок Кармель и Керем А Тейманим: аудиоэкскурсия в Тель-Авиве
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива: от вкусов рынка Кармель до истории квартала Керем А Тейманим
Начало: Allenby St 60 - Площадь Маген Давид
«Побывать в Тель Авиве и не заглянуть на шумный рынок Кармель»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
«Во конце путешествия по улочкам города вы посетите «блошиный» рынок и даже сделаете виртуальные покупки антикварных вещиц»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Город, который никогда не спит
    Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
  • Г
    Галина
    10 мая 2023
    Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
    Мне очень понравилась экскурсия по рынку Кармель, но есть один нюанс. Я включила эту экскурсию, когда приехала на рынок и
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    оказалось, что для меня очень сложно ориентироваться на местности и правильно следовать по точкам маршрута. Мне кажется, я прошла максимум пять точек маршрута, потому что когда я приходила в нужное место, я не могла сориентироваться в какую сторону смотреть. Конечно же адреса там на стенах не написаны. Я пыталась успеть, ориентировалась по карте, пыталась найти точки маршрута, но все это совмещать одновременно было сложно. В итоге я прошла 5-6 точек маршрута, выключила сообщение и пошла просто гулять. А потом я эту экскурсия прослушала три или четыре раза подряд. И оказалось, что она очень интересная и познавательная! Я открывала карту, слушала текст экскурсии, смотрела на карту и свои фотографии. И у меня сложилась картинка, впечатление. Это впечатление было яркое, интересное и информативное. Но сложности все таки возникли с тем, что сложно в моменте слушать экскурсию и ориентироваться в пространстве. Поэтому я не могу сказать, что мне эта экскурсия не понравилась, мне очень понравилась экскурсия! Она невероятно познавательная, колоритная, и очень интересный акцент дает на особенности жителей Израиля. Но при этом она не очень функциональная, это сложно, когда тебя не ведет человек, а когда ты вынужден сосредоточиться на том, куда же ты идешь, куда тебе смотреть, ты уже теряешь связь или с информацией или с окружающей тебя действительностью.

  • н
    наталья
    5 ноября 2021
    Город, который никогда не спит
    Благодарим Бориса за великолепную экскурсию! 4 часа пролетели незаметно! Удобно, что Борис на большой, комфортабельной машине, забрал нас прямо из дома. Рассказывает очень увлекательно, хорошо знает историю Тел Авива и Израиля, даже детям-подросткам было очень интересно! Спасибо!
  • В
    Вячеслав
    24 апреля 2019
    Город, который никогда не спит
    Все good.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Шопинг»

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  1. Аудиопрогулка по рынку Кармель и району Керем а-Тейманим
  2. Город, который никогда не спит
  3. Рынок Кармель и квартал Керем А Тейманим с аудиоэкскурсией в приложении
  4. Яффские "рассказки": аудиопрогулка по нетуристическим местам с посещением "блошиного" рынка
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Шопинг" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 280. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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