Экскурсия по Яффо: путешествие во времени с посещением музея Иланы Гур
Сегодня Яффо — это всего лишь маленькая добавка к названию второго по величине города Израиля Тель-Авива. Многие считают именно Яффо воротами в Святую Землю и это абсолютно точно!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Маленький райончик современного мегаполиса. А сколько смысла в нём, сколько тысячелетий в его истории?! Сколько великих завоевателей прошло по этой земле?! Сколько миллионов паломников сошло с кораблей на пристань Иоппии? Ну, а пока вы будете заниматься любимым делом, я постараюсь открыть вам все секреты этого древнего портового города. Важная информация: Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Вход в музей Иланы Гур
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь
- Запасы воды для питья
- В жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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