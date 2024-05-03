Сегодня Яффо — это всего лишь маленькая добавка к названию второго по величине города Израиля Тель-Авива. Многие считают именно Яффо воротами в Святую Землю и это абсолютно точно!

Описание

Что вас ожидает: Маленький райончик современного мегаполиса. А сколько смысла в нём, сколько тысячелетий в его истории?! Сколько великих завоевателей прошло по этой земле?! Сколько миллионов паломников сошло с кораблей на пристань Иоппии? Ну, а пока вы будете заниматься любимым делом, я постараюсь открыть вам все секреты этого древнего портового города. Важная информация: Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.