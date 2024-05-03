1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
«Вы увидите старейший национальный театр Габима, зародившийся в Москве, и бульвар Ротшильд — музей архитектуры под открытым небом»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
«Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
«Вы увидите бизнес-центры и музеи, иностранные посольства и храмы необычной архитектуры»
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
€62 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
«Городской музей Рамле Музей занимает историческое здание, построенное в 1922 в в период Британского мандата, тогда в нем располагался муниципалитет города»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€226 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 мая 2024Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ССветлана27 марта 2023Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
- ВВячеслав4 февраля 2023Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
- ННаталья14 января 2023Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
- ААнастасия23 мая 2022Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
- ннаталья5 ноября 2021Благодарим Бориса за великолепную экскурсию! 4 часа пролетели незаметно! Удобно, что Борис на большой, комфортабельной машине, забрал нас прямо из дома. Рассказывает очень увлекательно, хорошо знает историю Тел Авива и Израиля, даже детям-подросткам было очень интересно! Спасибо!
- ВВячеслав24 апреля 2019Все good.
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 62 до 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 31 ⭐ отзыв, цены от €62. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август