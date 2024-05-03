Музеи и искусство Тель-Авива

Найдено 6 экскурсий в категории «Музеи» в Тель-Авиве на русском языке, цены от €62. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны старого Яффо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Мы посетим музеи-мастерские Иланы Гур и Фрэнка Мейслера, увидим Висячее Апельсиновое дерево, по Мосту Желаний пройдем на площадь Наполеона»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
300 за всё до 10 чел.
Тель-Авив с ветерком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
«Вы увидите старейший национальный театр Габима, зародившийся в Москве, и бульвар Ротшильд — музей архитектуры под открытым небом»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
257 за всё до 10 чел.
Город, который никогда не спит
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Тель-Авиву: от Яффо до Белого города
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в Тель-Авиве: от древнего Яффо до современных небоскребов и бурной ночной жизни
«Тель-Авив — это 15 километров пляжей Средиземного моря и сотни музеев и галерей»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
«Вы увидите бизнес-центры и музеи, иностранные посольства и храмы необычной архитектуры»
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
62 за человека
Вся Рамла пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия в Рамле: исторические сокровища и культурное разнообразие
Погрузитесь в атмосферу Рамлы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий и впечатлений
«Городской музей Рамле Музей занимает историческое здание, построенное в 1922 в в период Британского мандата, тогда в нем располагался муниципалитет города»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
226 за всё до 10 чел.
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Город, который никогда не спит
    Борис очень увлекательно рассказывает, узнали много интересных фактов и деталей. Понравилось и взрослым, и детям 11 и 16 лет
  • И
    Илья
    27 ноября 2023
    Тель-Авив с ветерком
    Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
  • С
    Светлана
    27 марта 2023
    Тайны старого Яффо
    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного и интересного человека. Глубокие
    читать дальше

    знания истории и прекрасное изложение фактов. Ольга легко и просто подстраивалась под наши интересы и нужды и по времени и по материалу. Показала нам и современные интересные уголки Тель-Авива по пути через исторические места. Также очень интересны и познавательны были 2 экскурсии по Иерусалиму. Количество интересной информации которой Ольга делится не передать словами. Почти три недели спустя все новые и новые факты всплывают в памяти. Очень рекомендуем послушать ее экскурсии даже если вы живете в Израиле, а не туристы как мы. Большое спасибо Ольга!

    Мы были на трёх экскурсиях с Ольгой и очень рекомендуем ее как знающего гида и прелестного
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2023
    Тайны старого Яффо
    Отлично прогулялись с Ольгой по Яффо
  • Н
    Наталья
    14 января 2023
    Тайны старого Яффо
    Хороший маршрут. Интересный рассказ гида. Нам понравилось.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2022
    Тель-Авив с ветерком
    Огромная благодарность Косте от нас с сыном за прекрасную экскурсию! Мы хоть и небольшая, но непростая группа, поскольку наши интересы абсолютно
    читать дальше

    полярны. И это, наверное, непростая задача — сделать индивидуальную экскурсию интересной для таких разных людей. Константин с этой задачей прекрасно справился. Думаю, это и есть мастерство. Ну и немножко магии)) Мы прекрасно провели время, узнали многое от истории до современной культуры, кое-что из жизни библейских растений, и даже получили небольшой список рекомендованной литературы! И еще - очень толковые рекомендации насчет дальнейшей программы, к которой не знали, как подступиться (когда у всех разные пожелания, разный режим, и плюс ко всему дефицит времени). В общем, день удался. Спасибо, Костя!

  • н
    наталья
    5 ноября 2021
    Город, который никогда не спит
    Благодарим Бориса за великолепную экскурсию! 4 часа пролетели незаметно! Удобно, что Борис на большой, комфортабельной машине, забрал нас прямо из дома. Рассказывает очень увлекательно, хорошо знает историю Тел Авива и Израиля, даже детям-подросткам было очень интересно! Спасибо!
  • В
    Вячеслав
    24 апреля 2019
    Город, который никогда не спит
    Все good.

Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тель-Авиве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тайны старого Яффо
  2. Тель-Авив с ветерком
  3. Город, который никогда не спит
  4. Групповая экскурсия: Тель-Авив - Яффо
  5. Вся Рамла пешком
Сколько стоит экскурсия по Тель-Авиву в июне 2024
Сейчас в Тель-Авиве в категории "Музеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 62 до 300. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Тель-Авиве (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 31 ⭐ отзыв, цены от €62. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам