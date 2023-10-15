Раскрыть изнаночную сторону израильской столицы в компании надёжного проводника
Здесь жили крестьяне и ремесленники, купцы и учителя, старожилы и новые репатрианты, ашкеназы и сефарды. Но потом что-то пошло не так.
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Описание
Что вас ожидает
Непарадный Тель-Авив
Мы погуляем по кварталу, где обитают проститутки, наркоманы, беженцы, люди без определенного места жительства и занятий. Я расскажу о местной индустрии нелегальных бизнесов и криминальных разборках. Покажу улицу с борделями, названную в честь известного деятеля сионистского движения. А ещё мы зайдём в необычное эритрейское заведение с классным кофе. Если захотите, я познакомлю вас с его хозяевами.
Город в городе
Я поделюсь с вами архитектурным безумием новой автобусной станции Тель-Авива. Второй по величине автовокзал в мире — это целый город, наполненый огромным количеством удивительных мест. Тут есть всё: рынок филиппинской кухни, музей идиша, граффити художников со всей планеты и атомное бомбоубежище на 16 тысяч человек. Я проведу вас по самым интересным локациям и раскрою город совершенно по-новому.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 3,5-4 часа
- Все места по маршруту легальны и абсолютно безопасны для посещения
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного входа на Центральную автобусную станцию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.