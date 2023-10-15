Приглашаю на авторскую прогулку по нетуристической части города! Если уж совсем откровенно — по абсолютно трешовому пространству старой и новой автобусных станций в районе Неве Шаанан. Когда-то это место было образцовым еврейским поселением. Здесь жили крестьяне и ремесленники, купцы и учителя, старожилы и новые репатрианты, ашкеназы и сефарды. Но потом что-то пошло не так.

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Описание

Что вас ожидает

Непарадный Тель-Авив

Мы погуляем по кварталу, где обитают проститутки, наркоманы, беженцы, люди без определенного места жительства и занятий. Я расскажу о местной индустрии нелегальных бизнесов и криминальных разборках. Покажу улицу с борделями, названную в честь известного деятеля сионистского движения. А ещё мы зайдём в необычное эритрейское заведение с классным кофе. Если захотите, я познакомлю вас с его хозяевами.

Город в городе

Я поделюсь с вами архитектурным безумием новой автобусной станции Тель-Авива. Второй по величине автовокзал в мире — это целый город, наполненый огромным количеством удивительных мест. Тут есть всё: рынок филиппинской кухни, музей идиша, граффити художников со всей планеты и атомное бомбоубежище на 16 тысяч человек. Я проведу вас по самым интересным локациям и раскрою город совершенно по-новому.

Организационные детали