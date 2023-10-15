Тель-Авив, каким вы его не видели

Раскрыть изнаночную сторону израильской столицы в компании надёжного проводника

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Приглашаю на авторскую прогулку по нетуристической части города! Если уж совсем откровенно — по абсолютно трешовому пространству старой и новой автобусных станций в районе Неве Шаанан. Когда-то это место было образцовым еврейским поселением.

Здесь жили крестьяне и ремесленники, купцы и учителя, старожилы и новые репатрианты, ашкеназы и сефарды. Но потом что-то пошло не так.
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Тель-Авив, каким вы его не видели
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Непарадный Тель-Авив

Мы погуляем по кварталу, где обитают проститутки, наркоманы, беженцы, люди без определенного места жительства и занятий. Я расскажу о местной индустрии нелегальных бизнесов и криминальных разборках. Покажу улицу с борделями, названную в честь известного деятеля сионистского движения. А ещё мы зайдём в необычное эритрейское заведение с классным кофе. Если захотите, я познакомлю вас с его хозяевами.

Город в городе

Я поделюсь с вами архитектурным безумием новой автобусной станции Тель-Авива. Второй по величине автовокзал в мире — это целый город, наполненый огромным количеством удивительных мест. Тут есть всё: рынок филиппинской кухни, музей идиша, граффити художников со всей планеты и атомное бомбоубежище на 16 тысяч человек. Я проведу вас по самым интересным локациям и раскрою город совершенно по-новому.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 3,5-4 часа
  • Все места по маршруту легальны и абсолютно безопасны для посещения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа на Центральную автобусную станцию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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