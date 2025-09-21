Индивидуальная
до 10 чел.
«Холм весны», или Тель-Авив - приятно познакомиться
Погрузитесь в историю Тель-Авива, прогуливаясь по его улицам. Узнайте, как создавался город, и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: Старая железнодорожная станция-ул Койфман
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город, который никогда не спит
Тель-Авив - это не только пляжи и архитектура, но и уникальная атмосфера, где Восток встречается с Западом. Присоединяйтесь к увлекательной прогулке
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Яффо - шкатулка с секретами
Яффо - город загадок и легенд. Погрузитесь в его атмосферу, открывая для себя тайны, истории и вкусы древнего порта
Начало: площадь у часов в Яффо
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический центр Тель-Авива
Откройте для себя зелёные тайны Тель-Авива! Прогулка по историческому центру и знакомство с уникальными растениями ждут вас
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Галилея христианская: Назарет, Капернаум, Иордан
Отправьтесь в незабываемое путешествие по библейским местам Галилеи. Вас ждут святыни Назарета, чудеса Капернаума и освящённые воды Иордана
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
