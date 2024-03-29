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полярны. И это, наверное, непростая задача — сделать индивидуальную экскурсию интересной для таких разных людей. Константин с этой задачей прекрасно справился. Думаю, это и есть мастерство. Ну и немножко магии)) Мы прекрасно провели время, узнали многое от истории до современной культуры, кое-что из жизни библейских растений, и даже получили небольшой список рекомендованной литературы! И еще - очень толковые рекомендации насчет дальнейшей программы, к которой не знали, как подступиться (когда у всех разные пожелания, разный режим, и плюс ко всему дефицит времени). В общем, день удался. Спасибо, Костя!