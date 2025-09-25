Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Погрузитесь в атмосферу древних кхмеров, путешествуя на мотобайках по джунглям. Вас ждут захватывающие открытия и мистические места
Начало: В вашем отеле
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
от $408 за всё до 4 чел.
