1 чел. По популярности На машине 3.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей Начало: В вашем отеле в Сиемреапе $174 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 88 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях Начало: В вашем отеле в Сиемреапе $280 за всё до 4 чел. На машине На мотоцикле 8 часов 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках Погрузитесь в атмосферу древних кхмеров, путешествуя на мотобайках по джунглям. Вас ждут захватывающие открытия и мистические места Начало: В вашем отеле от $408 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиема-Реапа

