Еще несколько необычных экскурсий в Торонто

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Добро пожаловать в Торонто!

Изучить в деталях крупнейший город страны и поразиться культурной столице англоязычной Канады

Арина
Арина – Гид из Торонто
За полдня я покажу самый оживленный канадский город 🏙️ с лучших ракурсов.

Вы осмотрите крупнейшую коллекцию викторианской промышленной архитектуры в Северной Америке.

Узнаете, как вигвамы Чингачгука «превратились» в россыпь модернистских небоскребов, а Торонто стал одним из ведущих мегаполисов мира.

И увидите, как мерилом экономического процветания стали проекты по благоустройству жизни и забота о людях.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $450 за экскурсию

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Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!

Что вас ожидает

Торонто, или «место встречи»
Так на языке одного из коренных народов Канады — гуронов — называется столица ⭐️ провинции Онтарио, крупнейший город 🏙️ страны и культурный центр англоязычной Канады. Вы увидите, как гармонично здесь соседствуют впечатляющие небоскребы, старинные здания викторианской эпохи и десятки просторных парков 🌳. Как Подземный город и другие проекты обеспечивают комфортную жизнь людей. Как отражается на характере и духе Торонто богатый этнический состав населения. И как он стал не только «экономическим двигателем» страны, но и одним из ведущих мегаполисов мира.

Город в деталях
Вы узнаете, почему острова Торонто не были островами и как у города появился никнейм the Six. Увидите место, где изобрели лекарство, спасшее жизни миллионам людей. Прогуляетесь 👣 по набережной озера Онтарио, где Чингачгук строил вигвамы. Услышите историю 📖 уникального кафе с ностальгическим названием «Правда». Кроме того, я покажу место, где похоронена Великая княжна Ольга Александровна Романова. И расскажу о самой длинной улице в мире — Янг Стрит.

Архитектурные символы столицы Онтарио
В бывшем ликероводочном районе Дистиллери-дистрикт вы осмотрите крупнейшую и наиболее сохранившуюся коллекцию викторианской промышленной архитектуры в Северной Америке. Увидите старинный Университет Торонто и Парламент провинции Онтарио — Квинс-Парк. Познакомитесь с образцом модернистской архитектуры Сити Холл: мэрией, театральным и финансовым районом. Посетите Золотую милю города, взглянете на стадион 🏟️ Роджерс Центр и, конечно, на Си-Эн Тауэр — в недавнем прошлом самую высокую постройку в мире. А еще осмотрите неоготический замок 🏰 Каса-Лома, престижный район Форест Хилл и прогуляетесь по улицам King и Queen.

Кроме того, в программе рынок Св. Лаврентия, «открыточное» здание Флэтайрон, Брукфилд-Плейс и Зал Хоккейной Славы, станция Юнион и отель 🏨 Fairmont Royal York, Старый и Новый муниципалитеты Торонто, Йорквилл, Королевский музей 🖼 Онтарио и многое другое!

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 в даунтауне Торонто
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!
Добро пожаловать в Торонто!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арина
Арина
Здравствуйте! Меня зовут Арина, я живу в Торонто почти двадцать лет. Я люблю фразу Н. Пржевальского: «Жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать». Чтобы оставаться жизнерадостным и позитивным человеком, я, получив лицензию, более 15 лет отправляюсь в дорогу по Канаде с туристами, которым интересна история, природа, архитектура и люди. Я обращаю внимание своих гостей на детали и рассказываю об исторических персонажах так, как будто они рядом с нами. Уверена, что мои прогулки не только доставят вам, любителям путешествий, много радости, но и вдохновят вас вернуться в Канаду! Будьте здоровы и до скорых встреч!
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