Еще несколько необычных экскурсий в Торонто

Что вас ожидает

Торонто, или «место встречи»

Так на языке одного из коренных народов Канады — гуронов — называется столица ⭐️ провинции Онтарио, крупнейший город 🏙️ страны и культурный центр англоязычной Канады. Вы увидите, как гармонично здесь соседствуют впечатляющие небоскребы, старинные здания викторианской эпохи и десятки просторных парков 🌳. Как Подземный город и другие проекты обеспечивают комфортную жизнь людей. Как отражается на характере и духе Торонто богатый этнический состав населения. И как он стал не только «экономическим двигателем» страны, но и одним из ведущих мегаполисов мира.

Город в деталях

Вы узнаете, почему острова Торонто не были островами и как у города появился никнейм the Six. Увидите место, где изобрели лекарство, спасшее жизни миллионам людей. Прогуляетесь 👣 по набережной озера Онтарио, где Чингачгук строил вигвамы. Услышите историю 📖 уникального кафе с ностальгическим названием «Правда». Кроме того, я покажу место, где похоронена Великая княжна Ольга Александровна Романова. И расскажу о самой длинной улице в мире — Янг Стрит.

Архитектурные символы столицы Онтарио

В бывшем ликероводочном районе Дистиллери-дистрикт вы осмотрите крупнейшую и наиболее сохранившуюся коллекцию викторианской промышленной архитектуры в Северной Америке. Увидите старинный Университет Торонто и Парламент провинции Онтарио — Квинс-Парк. Познакомитесь с образцом модернистской архитектуры Сити Холл: мэрией, театральным и финансовым районом. Посетите Золотую милю города, взглянете на стадион 🏟️ Роджерс Центр и, конечно, на Си-Эн Тауэр — в недавнем прошлом самую высокую постройку в мире. А еще осмотрите неоготический замок 🏰 Каса-Лома, престижный район Форест Хилл и прогуляетесь по улицам King и Queen.

Кроме того, в программе рынок Св. Лаврентия, «открыточное» здание Флэтайрон, Брукфилд-Плейс и Зал Хоккейной Славы, станция Юнион и отель 🏨 Fairmont Royal York, Старый и Новый муниципалитеты Торонто, Йорквилл, Королевский музей 🖼 Онтарио и многое другое!

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭.