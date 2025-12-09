Мы покажем вам один из самых необычных районов Дохи: университетский город Education City, высокотехнологичную Национальную библиотеку и мечеть, удостоенную международных архитектурных наград. А ещё вас ждёт встреча с грандиозной инсталляцией Дэмиена Хёрста и посещение спортивного музея, где можно попробовать множество активностей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Education City — сердце современного Катара

Здесь сосредоточены кампусы ведущих международных университетов, исследовательские центры, музеи и культурные пространства. Вы узнаете, как создавался этот проект, почему он стал стратегически важным для Катара и какие знаменитые зарубежные вузы работают здесь сегодня.

По пути вы также увидите:

комплекс Al Shaqab — крупнейший конноспортивный центр страны

Education City Stadium — один из самых красивых стадионов чемпионата мира по футболу

Мечеть Minaretein — архитектурное чудо среди кампусов

Здание мечети признано лучшим религиозным зданием мира 2015 года — мы расскажем почему. Вы узнаете, что символизируют её наклонные минареты и как спроектирован свет внутри здания. Также поговорим об особенностях исламского дизайна и роли мечети в жизни студентов и жителей района.

Национальная библиотека Катара — храм современного знания

Вы увидите технологичный читальный зал и стеклянные стены-хранилища

Узнаете, как работает система RFID-меток, которые позволяют автоматически сортировать и возвращать книги на полки

Рассмотрите редкие коллекции, рукописи и интерактивные зоны

Инсталляция Дэмиена Хёрста «Удивительное путешествие»

Колоссальная инсталляция из огромных бронзовых фигур, которые изображают развитие человеческого эмбриона от зачатия до рождения, — один из самых впечатляющих арт-объектов Катара. Вы узнаете, с чем была связана бурная реакция местной общественности на его появление.

Музей спорта 3-2-1 — история и эмоции в интерактивной форме

В крупнейшем спортивном музее региона мы осмотрим:

экспозиции, которые посвящены развитию спорта с древности до современности

интерактивные зоны, где при желании вы попробуете свои силы в разных видах спорта

коллекции спортивных артефактов, включая болид «Формулы-1» Михаэля Шумахера, перчатку Мухаммеда Али и олимпийские медали за 120 лет.

Организационные детали