Увидеть лучшие образцы инновационных культурных проектов Катара и инсталляцию Дэмиена Хёрста
Мы покажем вам один из самых необычных районов Дохи: университетский город Education City, высокотехнологичную Национальную библиотеку и мечеть, удостоенную международных архитектурных наград.
А ещё вас ждёт встреча с грандиозной инсталляцией Дэмиена Хёрста и посещение спортивного музея, где можно попробовать множество активностей.
Описание экскурсии
Education City — сердце современного Катара
Здесь сосредоточены кампусы ведущих международных университетов, исследовательские центры, музеи и культурные пространства. Вы узнаете, как создавался этот проект, почему он стал стратегически важным для Катара и какие знаменитые зарубежные вузы работают здесь сегодня.
По пути вы также увидите:
комплекс Al Shaqab — крупнейший конноспортивный центр страны
Education City Stadium — один из самых красивых стадионов чемпионата мира по футболу
Мечеть Minaretein — архитектурное чудо среди кампусов
Здание мечети признано лучшим религиозным зданием мира 2015 года — мы расскажем почему. Вы узнаете, что символизируют её наклонные минареты и как спроектирован свет внутри здания. Также поговорим об особенностях исламского дизайна и роли мечети в жизни студентов и жителей района.
Национальная библиотека Катара — храм современного знания
Вы увидите технологичный читальный зал и стеклянные стены-хранилища
Узнаете, как работает система RFID-меток, которые позволяют автоматически сортировать и возвращать книги на полки
Рассмотрите редкие коллекции, рукописи и интерактивные зоны
Колоссальная инсталляция из огромных бронзовых фигур, которые изображают развитие человеческого эмбриона от зачатия до рождения, — один из самых впечатляющих арт-объектов Катара. Вы узнаете, с чем была связана бурная реакция местной общественности на его появление.
Музей спорта 3-2-1 — история и эмоции в интерактивной форме
В крупнейшем спортивном музее региона мы осмотрим:
экспозиции, которые посвящены развитию спорта с древности до современности
интерактивные зоны, где при желании вы попробуете свои силы в разных видах спорта
коллекции спортивных артефактов, включая болид «Формулы-1» Михаэля Шумахера, перчатку Мухаммеда Али и олимпийские медали за 120 лет.
Организационные детали
Экскурсия проходит на машинах Toyota Land Сruiser и Nissan Patrol
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — согласуем в переписке
Дополнительно оплачиваются билеты — 50 катарских риалей (~$14) за чел., дети до 16 лет — бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валентина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 569 туристов
Я представитель профессиональной и сплочённой команды гидов. Мы — лицензирование гиды в Катаре и с огромным удовольствием познакомим вас и историей, традициями, обычаями и достопримечательностями этой страны. Экскурсии проводим с интересом и индивидуальным подходом к путешественникам. Хотите получить незабываемые впечатления, море положительных эмоций и снимков? Тогда вам с нами по пути!