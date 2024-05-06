4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Верблюды, древний форт, арт-объект в пустыне и частный музей шейха за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
25 окт в 12:30
655$623 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
- ООльга7 апреля 2024Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
- ВВероника23 марта 2024Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии. Восточный базар - дело тонкое и
- ССветлана10 октября 2023Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
- ТТатьяна6 января 2023Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Необычные»
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