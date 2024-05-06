Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дохе на русском языке, цены от $185, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от $450 за всё до 3 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
На машине
скидка
5%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
Увлекательное путешествие по Западному Катару на комфортабельном авто. Откройте для себя верблюжьи бега, форт Зикрит и арт-объект в пустыне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:30
26 окт в 08:30
655$623 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
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    и нашли потрясающие коврики. Наташу знают в Дохе хорошо, поэтому по знакомству нас пустили в смотровые кабинеты птичьего госпиталя и ответили на все волнующие вопросы. Организация экскурсии на высшем уровне, Наташа очень душевный и грамотный рассказчик. Мы получили огромнейшее удовольствие от нашей экскурсии, массу впечатлений и гигабайт эксклюзивных фото. Однозначно рекомендую!!!

  • В
    Вероника
    23 марта 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии. Восточный базар - дело тонкое и
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    весьма запутанное. Так что ходили бы мы там сами долго, долго))) Наташа смогла нас провести по самым интересным местам и уложить прогулку в интересный рассказ. Впечатления очень хорошие. Спасибо!

    Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсииСпасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсииСпасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсииСпасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии
  • С
    Светлана
    10 октября 2023
    Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
    Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
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    В каждом месте давала советы, что дополнительно можно сделать или посмотреть, как доехать, что интересное купить или попробовать. Напоила вкусным местным чаем с лепешкой. Показала интерьеры всех знаменитых отелей. С ней я чувствовала себя желанным гостем. Она сделала много фото и видео, которые будут согревать меня долгими зимними вечерами в Москве)))Но самое главное, в моей поездке возникло много непредвиденных обстоятельств и проблем, которые она помогала мне решать, всегда была на связи. Я очень рекомендую своего гида Венеру, если хотите почувствовать восточное гостеприимство и понять Доху как родной город.

  • Т
    Татьяна
    6 января 2023
    Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
    Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Нескучные экскурсии»

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  3. Западный Катар: путешествие из Дохи на авто
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 623 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 12 ⭐ отзывов, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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