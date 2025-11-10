Национальный музей Катара и поездка к Музею исламского искусства в Дохе
Доха удивляет контрастами: от восточного колорита до футуристических зданий. Погрузитесь в историю Катара и насладитесь видами у Музея исламского искусства
Доха - город контрастов, где Восток встречается с современностью. Экскурсия в Национальный музей Катара позволит узнать о развитии города с древнейших времён. Побывайте во дворце шейха и узнайте о жизни правящей семьи.
Завершите день у Музея исламского искусства, наслаждаясь панорамными видами и делая эффектные фотографии. Это путешествие по истории и культуре Катара оставит незабываемые впечатления
Национальный музей Катара — выдающийся архитектурный шедевр, созданный знаменитым современным архитектором Жаном Нувелем. Вдохновением для образа этого здания стал природный кристалл, который называется розой пустыни. Мы поговорим, как архитектура отражает уникальный характер страны.
История Катара в интерактивных экспозициях — в музее мы совершим путешествие от древних времён до современности и вы узнаете:
Как выживали кочевники в пустыне и чем была важна добыча жемчуга
Как открытие нефти и газа изменило Катар
Какое место в мире занимает современный Катар в культуре, искусстве и экономике
Историческое сердце музея — Дворец шейха Абдаллы бин Джасема Аль Тани — в прошлом дом правящей семьи и первое правительственное здание Катара. Мы обсудим:
Какой была жизнь в королевском дворце
Какие решения принимались в его стенах
И многое другое!
Музей исламского искусства (снаружи)
Далее мы отправимся осматривать здание музея, которое напоминает парящий над водой дворец с элементами традиционного исламского зодчества. Этот шедевр создан автором знаменитой стеклянной пирамиды Лувра.
Отсюда мы полюбуемся панорамным видом на Доху
Сделаем эффектные кадры у воды
Организационные детали
В зависимости от размера группы экскурсия проходит на Honda Odyssey (6–7 мест), Toyota Hiace (12 мест) или Toyota Coaster (22 места)
За доплату мы встретим вас по месту вашего проживания в Дохе или в аэропорту
Дополнительно оплачивается билет в музей для посетителей старше 16 лет — $15
Для удобства мы можем заранее приобрести для вас билеты в музей (после бронирования вы получите реквизиты для оплаты. Можно в российских рублях). Также билет можно купить самостоятельно перед экскурсией
Экскурсию для вас в том числе в музее проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Национального музея Катара
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!