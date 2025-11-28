Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: познакомиться с колоритом арабского мира
Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$430 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Дохе
Погрузитесь в историю Катара через уникальные экспонаты и культурные проекты, вдохновлённые пустынной розой архитектора Жана Нувеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$200 за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Архитектурные чудеса Дохи
Доха удивляет контрастами: от восточного колорита до футуристических зданий. Погрузитесь в историю Катара и насладитесь видами у Музея исламского искусства
Начало: У Национального музея Катара
Расписание: в среду в 10:00
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
$65 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Национальный музей Катара»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Национальный музей Катара" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 430. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Национальный музей Катара», 2 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь