1 чел. По популярности На машине 4 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Доха: познакомиться с колоритом арабского мира Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара $430 за всё до 6 чел. 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по Дохе Погрузитесь в историю Катара через уникальные экспонаты и культурные проекты, вдохновлённые пустынной розой архитектора Жана Нувеля $200 за всё до 5 чел. На машине 3 часа Групповая до 20 чел. Архитектурные чудеса Дохи Доха удивляет контрастами: от восточного колорита до футуристических зданий. Погрузитесь в историю Катара и насладитесь видами у Музея исламского искусства Начало: У Национального музея Катара Расписание: в среду в 10:00 $65 за человека Другие экскурсии Дохи

