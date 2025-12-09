-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Мангистау: от впадины Карагие до Бозжиры и Кызылкупа
Путешествие из Актау к впечатляющим природным памятникам и марсианским ландшафтам
Начало: От вашего отеля
«Панорамы Бозжиры — головокружительные виды на белоснежные скалы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
33 300 ₽
37 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога в глубь веков: Шакпак-ата и Торыш - из Актау
Познать историю и мистику Мангистау через древнюю подземную мечеть и загадочную Долину шаров
Начало: У вашего отеля
«Панорама Капамсай — первая остановка с видом на каньон и скальные пейзажи»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
28 800 ₽
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Космические пейзажи урочища Бозжыра и долины Кызылкуп (всё включено)
Отправиться из Актау туда, где раньше был древний океан Тетис, к невероятным ландшафтам
«14:00 — урочище Бозжыра, первая панорама «Аврора» (30 мин)»
Завтра в 19:30
11 дек в 08:00
24 300 ₽
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
