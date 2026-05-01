Едем в путешествие по местам, где природа выступила великим архитектором.
Мангистау — это музей под открытым небом, где каждые полчаса пейзаж меняется до неузнаваемости: от кружевных стен каньона до гигантских каменных шаров.
Это лёгкий маршрут без утомительных переходов для тех, кто хочет увидеть всё величие пустыни, не жертвуя комфортом.
Описание экскурсии
- Каньон Ыбыкты, стены которого напоминают затейливое кружево или застывшую пену. Вы узнаете, как вода и ветер миллионы лет вырезали эти узоры
- Гора Айракты и долина Шиманай (Долина Замков) — здесь среди белых шпилей и крепостных стен притаились очертания драконов и батыров. Мы обсудим, почему горы меняют цвет и откуда в центре пустыни взялись морские ракушки и отпечатки тропических папоротников
- Подземная мечеть Караман Ата, где вы узнаете о традициях и верованиях кочевников
- Гора Шеркала — величественный одинокий пик. Мы расскажем легенды о древних городах, стоявших на Великом шёлковом пути, и о том, как люди веками находили воду среди барханов
- Цветной каньон Кок-кала с его пёстрыми породами и знаменитая долина Торыш. Вы увидите сотни гигантских каменных шаров-конкреций и узнаете научные и мистические версии их появления на высохшем дне древнего океана Тетис
Тайминг путешествия
8:00 — встреча и выезд из Актау
10:00 — каньон Ыбыкты (Ажурный каньон)
11:30 — подземная мечеть Караман Ата
12:30 — время на обед
14:00 — гора Айракты и Долина Замков
16:00 — гора Шеркала и цветной каньон Кок-кала
17:30 — долина Торыш и долина каменных шаров
20:00 — возвращение в Актау
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном джипе. В машине всегда есть запас питьевой воды, горячий чай, кофе и аптечка
- Для мечети женщинам нужен платок и одежда, закрывающая руки и ноги; мужчинам — брюки
- Обязательна удобная обувь без каблука
- Можно с детьми от 6 лет
- Поездку для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Актау
Мы — команда опытных гидов-водителей. У каждого более 20 лет стажа. Главное для нас — это ваша безопасность. К нам приходят клиенты, которые в итоге становятся нашими хорошими друзьями.
от 22 000 ₽ за экскурсию