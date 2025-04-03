Семейные развлекательные туры Актау

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Актау, цены от $1450, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
На машине
Джиппинг
8 дней
2 отзыва
Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
Исследовать запад Казахстана на внедорожнике, погулять по солончаку и провести ночь под шум прибоя
Начало: Аэропорт Актау, после полудня
27 апр в 12:00
7 сен в 12:00
$1450 за человека
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
На машине
5 дней
-
10%
2 отзыва
Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
13 мая в 09:00
26 мая в 09:00
162 000 ₽180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
На машине
Джиппинг
3 дня
Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
25 апр в 08:00
2 мая в 08:00
36 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 апреля 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Наш четырехдневный турпо просто фантастически! Красоты Тузбаира, Бозжыры, ажурного каньона долинышаров и других чудесных красивейших природных локаций нам подарил наш
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    замечательный гид Сергей Смирнов. Сергей, мы безгранично признательны тебе за терпение, деликатность, доброту и чувство юмора. Мы оценили и твою любовь к родному краю, и твои кулинарные таланты, и навыки водителя высочайшего класса. Хотим пожелать тебе успеха в разработке новых маршрутов, интересных встреч и благодарных туристов!

  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
    Доброго дня! Удивительное путешествие состоялось у меня с подружками в сопровождении Сергея! Мы были окружены красотой, тишиной природы и заботой Сергея.
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    Было очень вкусно, весело и душевно. Спартанские условия (ночевка в палатках, туалет с лопаткой, езда не по асфальту) нежными барышнями были стойко перенесены, и в вознаграждение мы получили огромное количество положительных эмоций, красивейших фотографий с самых правильных ракурсов. Сергей покорили нас своим гостеприимством. Приятно встречать людей, относящихся бережно, с любовью к своей стране. Желаю, Сергею, удачи, новых маршрутов и благодарных туристов. Так держать!

  • Е
    Елена
    12 июля 2024
    Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
    Счастливого пути, ребята! Пусть накопленные эмоции греют душу. Чуть поработайте - и к новым приключениям!!! Всех обняла Многих видела перед отьездом, но с Михаилами не довелось. Спасибо Вам, мужчины, за замечательные фото, за хорошую компанию. Михаилу Воробьёву за отличную организацию!
  • В
    Валентина
    2 июля 2024
    Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
    Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия. Я полностью доверилась
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    организаторам. Итог: Я ВПЕЧАТЛЕНА. Отдых оказался диким, непредсказуемым, беззаботным. Я наполнилась до краев силой и мощью МОГУЩЕСТВЕННЫХ скал и свободой степи Казахстана! Наполнитесь приятными эмоциями и энергией. Спасибо 🙏 огромное организаторам и всем кто был рядом. Как говорится из людей создается атмосфера.

    Ребята, я ехала и не знала куда и с кем)) я ведь даже не познакомилась с программой путешествия

Ответы на вопросы от путешественников по Актау в категории «Можно с детьми»

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  1. Джипинг по полуострову Мангистау с проживанием в палатке и юрте
  2. Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
  3. Топовые места Мангистау только для вас: джип-тур с проживанием в палатках
Сколько стоит тур в Актау в апреле 2025
Сейчас в Актау в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 1450 до 162 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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