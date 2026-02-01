Индивидуальный тур по дну древнего океана с проживанием в палатках: каньоны, горы и отвесные скалы
Побывать в подземных мечетях, сделать фото на обрывах и увидеть шаровые конкреции
Начало: Актау, заберём вас от вашего отеля, время по догов...
21 мар в 08:00
22 мар в 08:00
180 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный джип-тур по плато Устюрт с проживанием в палатках (всё включено)
Полюбоваться панорамами долин Мангистау и насладиться видами на звёздное небо
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
20 мар в 08:00
21 мар в 08:00
110 000 ₽ за всё до 3 чел.
Неземные пейзажи Казахстана: персональный тур на внедорожнике по природным чудесам с ночёвкой в юрте
Увидеть разноцветные склоны, разглядеть замки в скалах и осмотреть идеальные каменные сферы
Начало: Актау, точное место - по договорённости, 8:00
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
90 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур «всё включено» в Мангистау с палатками: марсианские горы, каньоны и оазисы
Перезагрузиться вдали от города, провести вечера под звёздами, исследовать пустыню, скалы и дюны
Начало: Актау, место вашего проживания, 8:00
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
120 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мангистау на джипах с проживанием в палатках: только для вас
Побывать в казахской Сахаре, увидеть местную пирамиду и получить на память фото с дрона
Начало: Актау, 8:00-8:30
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
90 000 ₽ за всё до 3 чел.
