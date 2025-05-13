Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
3 мая в 14:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИз Алматы - к Чарынскому каньону и Долине замков
Полюбоваться марсианскими пейзажами и пройти по живописному дну каньона
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
от 18 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Чарынский каньон
Приглашаем в путешествие по Чарынскому каньону: величие природы, древние легенды и впечатляющие виды ждут вас
Завтра в 08:00
3 мая в 08:30
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский, Лунный и Чёрный каньоны: Дикий Запад в Казахстане
Три часа от Алматы - и вы в месте, напоминающем Гранд-Каньон. Наш водитель покажет лучшие обзорные точки трёх каньонов для незабываемых снимков
Завтра в 06:30
3 мая в 06:30
от 24 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский каньон 3 в 1
Погрузитесь в мир древних скал и величественных каньонов, где каждый поворот открывает новую страницу истории Земли
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
27 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
8750 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон из Алматы
Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
3 мая в 07:00
25 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Серуен»: поездка по диким природным локациям вокруг Алматы
Проехать по малым дорогам, ведущим к большим открытиям
Начало: В пределах Алматы
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
55 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алтын-Эмель: горы Актау и Катутау за 1 день
Увидеть инопланетные пейзажи, погулять по застывшей лаве и прикоснуться к 700-летней иве
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
3 мая в 06:30
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - к Поющему бархану (всё включено)
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и загадочных звуков песка на экскурсии к Поющему бархану
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 мая в 07:00
42 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К загадочному Поющему бархану - из Алматы
Увидеть потрясающие песчаные панорамы и услышать звук дюны под ногами
Завтра в 06:30
3 мая в 06:30
42 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
Прикоснитесь к истории Алматы, посетив знаковые места и наслаждаясь видами с высоты. Узнайте о героях и архитектуре города
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 744 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Алматы и окрестности: обзорная экскурсия
Панорамы, история города и знакомство с казахской кухней
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
Сегодня в 19:30
3 мая в 06:30
13 205 ₽
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборАлматы - культурная столица и сердце Казахстана
От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы: архитектура, музеи и базары ждут вас. Узнайте больше о культуре и истории города в мини-группе
Начало: У Центрального Государственного музея
6 мая в 09:30
7 мая в 09:30
19 125 ₽
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
Раскрыть душу Алматы на экскурсии с коренным жителем края
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
от 25 900 ₽
28 777 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из аэропорта в Алматы: трансфер с гидом
Индивидуальный трансфер из аэропорта Алматы с гидом: комфорт и увлекательные рассказы о городе
Начало: В аэропорту Алматы
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от 6660 ₽
7400 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горное озеро Иссык
Полюбоваться сказочным озером, увидеть царскую станицу за 1 день
Сегодня в 16:30
8 мая в 08:30
22 950 ₽
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Антиэкскурсия по барам Алматы
С весёлой компанией отправиться на бар-хоппинг и побороться за звание короля/королевы вечера
Начало: Бар Jameson Camp, проспект Абылай хана, 141
Расписание: в субботу в 21:30
Завтра в 21:30
9 мая в 21:30
2700 ₽
2999 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Из Алматы - к озёрам Кольсай и Каинды, Чарынскому и Чёрному каньонам
Вдохновиться природными богатствами Казахстана и почувствовать себя словно на другой планете
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
3600 ₽
4000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Алматинская классика: озёра Каинды и Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны
Вдохновиться разнообразием пейзажей в отрогах Северного Тянь-Шаня
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
38 500 ₽
40 526 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - к неземному Чарынскому каньону
Пройти по дну древнего океана и полюбоваться марсианскими видами
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Билеты
Поход в горах Тянь-Шаня и шоу хищных птиц (в группе)
Насладитесь незабываемым походом по Японской дороге и шоу хищных птиц. Узнайте больше о местной истории и культуре в окружении живописных гор
Начало: В районе Алматинского цирка
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
3 мая в 08:30
8991 ₽
9990 ₽ за билет
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Дикий водопад Текес и солёное озеро Тузколь из Алматы
Путешествие к водопаду Текес и озеру Тузколь подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться красотой южного Казахстана
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
48 510 ₽
53 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тамгалы-Тас и киногород кочевников: однодневная поездка из Алматы
Яркие кадры, новые знания и знакомство с живой историей Казахстана
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 7 марта 2026
Никаких накладок. Очень классный гид. Отличный водитель. Красиво, интересно, все вовремя, и люди приятные. Спасибо!
V
Дата посещения: 17 октября 2025
спасибо Даулету за прекрасную экскурсию
В
Дата посещения: 25 августа 2025
Экскурсия началась в назначенный час. Полученная информация была познавательной. Получили то, что ожидали. Отлично провели время.
Д
Дата посещения: 24 мая 2025
Великолепная экскурсия и организация! Рекомендую однозначно, это стит увидеть своими глазами!Ездила с возрастными родителями, всё прошло гладко, комфортно, остались восторге.Нам попался очень хороший гид(Дияс)внимательный,вежливый,спокойный.Экскурсия прошла очень комфортно, вернулись полными ярких впечатлений! Хочется вернуться!
А
Дата посещения: 13 мая 2025
Экскурсия из Алматы к горным озерам, организованная Бауырджаном. 13 мая в 5.00 мы выехали на комфортабельном автомобиле Тойота. Нас было 9 чел.Ехали 3,5 час до села Саты. Там нас ждал
Отличная экскурсия.
И всё благодаря Даулету.
Умный, глубокий, с невероятно живым чувством юмора и. природным обаянием.
Комфортно, безопасно, очень красиво.
Рекомендую от души.
И всё благодаря Даулету.
Умный, глубокий, с невероятно живым чувством юмора и. природным обаянием.
Комфортно, безопасно, очень красиво.
Рекомендую от души.
Добрый день! Жандос прекрасный гид! Отлично знает город, историю каждой улицы. Тур был адаптирован под мои предпочтения, что очень ценно!
Благодарю за прекрасный день в г. Алматы, Медеу и на курорте Шимбулак.
Очень советую этого гида!
Благодарю за прекрасный день в г. Алматы, Медеу и на курорте Шимбулак.
Очень советую этого гида!
Поездка прекрасна.
Каньон сказочный.
Большое спасибо:
- экскурсоводу Аружан за интересный рассказ, прекрасное владение литературным русским языком, глубокие познания, находчивость и просто за человеческий комфорт.
- водителю Думану за безупречный музыкальный вкус, такт и суперпрофессиональное вождение.
Рекомендую.
Каньон сказочный.
Большое спасибо:
- экскурсоводу Аружан за интересный рассказ, прекрасное владение литературным русским языком, глубокие познания, находчивость и просто за человеческий комфорт.
- водителю Думану за безупречный музыкальный вкус, такт и суперпрофессиональное вождение.
Рекомендую.
Великолепная экскурсия, Гид Александр выше всяких похвали как гид и как водитель. Получили истинное удовольствие от поездки.
А
Хорошая прогулка на 3-4 часа. Малик хороший рассказчик, показал основные достопримечательности города. Экскурсия занимательная, не перегружена излишними фактами
