Погрузитесь в мир природы Казахстана, посетив Чарынский и Лунный каньоны, озёра Каинды и Кольсай. Уникальные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Ощутите всю магию и экзотику Казахстана в путешествии по самым впечатляющим локациям! Вы увидите знаменитые Чарынский и Лунный каньоны, насладитесь их потрясающими пейзажами. Озёра Каинды и Кольсай поразят вас своей читать дальше
красотой и гармонией. Вдали от городского шума, вы сможете расслабиться на свежем воздухе и сделать невероятные снимки.
Трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение профессионального гида-водителя обеспечат вам удобство и безопасность. Не упустите шанс насладиться природными чудесами Казахстана за один день
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2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Уникальные природные локации
📸 Возможность сделать потрясающие фото
🚗 Комфортабельный трансфер
👨🏫 Профессиональный гид-водитель
🌿 Отдых на свежем воздухе
Что можно увидеть
Чарынский каньон
Лунный каньон
Озеро Каинды
Озеро Кольсай
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чарынский каньон. Вы насладитесь впечатляющими красотами грандиозных скал и глубоких ущелий. Самостоятельно исследуете величественные образования природы и узнаете, как они сформировались.
Лунный каньон. Благодаря уникальной геологической формации каньона создаётся впечатление, будто вы попали на поверхность Луны. Вы откроете для себя мир удивительных форм и оттенков, разгадаете загадку Лунного каньона и выясните, что привело к его формированию.
Озеро Каинды. Это место, где душа сможет отдохнуть и насладиться безмятежностью природы. Голубая вода озера, окружённая большими горами, создаёт неповторимую атмосферу гармонии. Вы прогуляетесь по побережью и насладитесь завораживающими видами.
Озеро Кольсай. Вы пройдёте по его берегам и полюбуетесь изумительными синими водами. Удивитесь тому, как деревья смогли вырасти прямо из глубин озера, и почувствуете единение с природой.
Примерный тайминг:
06:00 — выезд из Алматы 09:00–09:20 — Лунный каньон 09:30–10:00 — Чёрный каньон 12:00–14:00 — озеро Каинды, верховая прогулка до озера на лошадях или на экотакси 14:30–15:00 — обед в кафе или перекус 15:00–16:00 — озеро Кольсай 18:00–20:00 — Чарынский каньон, прогулка по ущелью, долина замков, река Шырын 21:00–22:00 — возвращение в Алматы
Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки, пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.
Организационные детали
Вы вносите предоплату при бронировании, а оставшуюся часть переводом на российскую или казахстанскую карту (реквизиты вы получите после бронирования). Оплатить необходимо не менее чем за 24 часа
В стоимость включено: трансфер на Mitsubishi Delica или аналогичном по комфортабельности автомобиле, сопровождение процессионального гида-водителя
Дополнительно оплачивается экосборы – 3000 тенге/чел. (только наличными), услуги фотографа (по желанию, уточняйте заранее)
Машина оснащена аптечкой с необходимыми медицинскими принадлежностями и лекарствами на случай непредвиденных ситуаций
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание: поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель поездки — получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 49 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я представитель гидов в Алматы и Алматинской области. Занимаюсь любимым делом не первый год и уверен, что со мной скучно не будет. Мы с командой читать дальше
предлагаем поездки в мини-группе до 7 человек — это идеальный вариант для тех, кто не любит большие компании. С нами вас ждут увлекательные путешествия среди каньонов и живописных высокогорных озёр, которые необходимо лицезреть воочию. И везде мы покажем вам отличные места для фото и видеосъёмок, где нет скопления народа.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
31 мая 2024
Ездили на экскурсию вдвоем с девушкой в составе мини-группы (5 человек). Обратиться к Дмитрию нам рекомендовала знакомая, которая охарактеризовала его как ответственного и очень душевного человека. Сразу скажу, что это оказалось читать дальше
абсолютной правдой. Долго колебались в выборе экскурсионной программы. Хотелось получить максимум впечатлений за один день и Дмитрий предложил программу "Природа Казахстана: всё самое лучшее за 1 день". По сравнению с другими вариантами программа действительно выглядела наиболее полной, поэтому выбрали именно ее. На деле всё даже превзошло наши ожидания: Дмитрий и его ассистент Юлия оказались в самом деле очень душевными людьми. Для них действительно важно не просто формально откатать вас по местам, а поделиться красотой природы этих мест. Отдельно хочется отметить продуманность программы: локаций за один день очень много, расстояния большие, но все же нет ощущения спешки — времени полюбоваться красотой и сделать фото на память хватает. Не могу не отметить и автомобиль: Mitsubishi Delica — легенда среди внедорожников с большой вместимостью, которую я знаю с давних пор. Фактически это джип в кузове микроавтобуса — уникальная разработка японских инженеров. Я сам родом из Владивостока, где эта модель заслужила очень хорошую репутацию для поездок по горной местности Приморского края. Лично для меня этот факт также является большим плюсом! Водит Дмитрий великолепно, в дороге от города и обратно можно спокойно поспать. Впечатлений очень много и они с нами навсегда. Впечатлений не только от мест, которые славятся своей красотой на весь мир, но и от душевной компании, с которой мы провели это время вместе и разделили эти впечатления. Очень рекомендую!
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Нина
22 мая 2024
Экскурсия была замечательная, и пожалуй единственная где есть Лунный каньон😍, он очень красив, на него стоит посмотреть. Дмитрий показал все шикарные места для фото. Формат экскурсии был очень насыщен, мы читать дальше
в этот день увидели все достопримечательности, впечатляло абсолютно всё, каньоны, реки и озёра, катание на лошадях, запомнится на долго🥰🤗, всем советую взять прогулку хотя бы в одну сторону, не пожалеете) на лунном каньоне можно сфотографироваться с беркутом, он ручной и его можно даже чмокнуть). Мы обедали в кафе с видом на озеро Кольсай, по рекомендации Дмитрия купили форель и не пожалели, очень вкусно) Рекомендую всем кто хочет за один день увидеть всё по максимуму, я в восторге, спасибо организаторам за этот чудесный день.