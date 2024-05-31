Ощутите всю магию и экзотику Казахстана в путешествии по самым впечатляющим локациям! Вы увидите знаменитые Чарынский и Лунный каньоны, насладитесь их потрясающими пейзажами. Озёра Каинды и Кольсай поразят вас своей

красотой и гармонией. Вдали от городского шума, вы сможете расслабиться на свежем воздухе и сделать невероятные снимки. Трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение профессионального гида-водителя обеспечат вам удобство и безопасность. Не упустите шанс насладиться природными чудесами Казахстана за один день

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чарынский каньон. Вы насладитесь впечатляющими красотами грандиозных скал и глубоких ущелий. Самостоятельно исследуете величественные образования природы и узнаете, как они сформировались.

Лунный каньон. Благодаря уникальной геологической формации каньона создаётся впечатление, будто вы попали на поверхность Луны. Вы откроете для себя мир удивительных форм и оттенков, разгадаете загадку Лунного каньона и выясните, что привело к его формированию.

Озеро Каинды. Это место, где душа сможет отдохнуть и насладиться безмятежностью природы. Голубая вода озера, окружённая большими горами, создаёт неповторимую атмосферу гармонии. Вы прогуляетесь по побережью и насладитесь завораживающими видами.

Озеро Кольсай. Вы пройдёте по его берегам и полюбуетесь изумительными синими водами. Удивитесь тому, как деревья смогли вырасти прямо из глубин озера, и почувствуете единение с природой.

Примерный тайминг:

06:00 — выезд из Алматы

09:00–09:20 — Лунный каньон

09:30–10:00 — Чёрный каньон

12:00–14:00 — озеро Каинды, верховая прогулка до озера на лошадях или на экотакси

14:30–15:00 — обед в кафе или перекус

15:00–16:00 — озеро Кольсай

18:00–20:00 — Чарынский каньон, прогулка по ущелью, долина замков, река Шырын

21:00–22:00 — возвращение в Алматы

Время указано ориентировочно и может меняться в зависимости от физической подготовки, пунктуальности группы, ситуации на дорогах и других непредвиденных обстоятельств.

Организационные детали