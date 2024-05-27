1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гастрономическое путешествие Алматы - кулинарное наслаждение
Погрузитесь в гастрономическое разнообразие Алматы и откройте для себя уникальные вкусы разных культур
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
170 000₸ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Чарынский каньон - величие природы Средней Азии
Приглашаем на экскурсию в Чарынский каньон, где природа сохранила свои чудеса миллионы лет
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
200 000₸ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Отправиться к незабываемым видам - в одну из самых красивых долин Казахстана
Начало: В центре города, на проспекте Абая
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
5 июля в 07:00
6 июля в 07:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- ППавел3 мая 2024Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
- EEkaterina2 мая 2024Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
- ЛЛариса30 апреля 2024Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
- ЕЕкатерина5 января 2024Все понравилось. Выбирали на сайте среди других предложений, по отзывам и не прогадали:) Организаторы оперативно отвечают, и нам удалось посетить тур в
- AAlan3 ноября 2023Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой экскурсии, она отличный собеседник.
- ВВалерия1 сентября 2023Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
- ААлександр29 августа 2023Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕
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