Экскурсии из центра Алматы

Найдено 8 экскурсий в категории «Из центра» в Алматы, цены от 2 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Жибек Жолы - променад и казахское чаепитие в сердце Алматы
Погрузитесь в атмосферу самой колоритной улицы Алматы, где история и современность переплетаются с казахской кулинарией
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 7 000 за всё до 7 чел.
Алматы - гастрономическая столица Казахстана
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Гастрономическое путешествие Алматы - кулинарное наслаждение
Погрузитесь в гастрономическое разнообразие Алматы и откройте для себя уникальные вкусы разных культур
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 500 за человека
Симфония чувств Алматы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Симфония чувств Алматы: стрит-арт, музыка и вкусы
Индивидуальная экскурсия по Алматы, где вы увидите стрит-арт, услышите местную музыку, ощутите ароматы гор и степей, попробуете казахские деликатесы
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
8 500 за всё до 4 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
30002 700 за человека
Однодневный тур по вершинам Алматы
Индивидуальная
10 часов
Однодневный тур по вершинам Алматы
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
170 000 за всё до 4 чел.
Каньон - все включено
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Чарынский каньон - величие природы Средней Азии
Приглашаем на экскурсию в Чарынский каньон, где природа сохранила свои чудеса миллионы лет
Начало: Ваш отель, либо центр города (Акимат)
Расписание: По будням в 8:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
200 000 за всё до 4 чел.
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
Плато Асы и водопад Аюлы: групповая экскурсия
Отправиться к незабываемым видам - в одну из самых красивых долин Казахстана
Начало: В центре города, на проспекте Абая
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
5 июля в 07:00
6 июля в 07:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • П
    Павел
    3 мая 2024
    Симфония чувств Алматы
    Экскурсию заказывал в День Рождения девушки, поэтому долго изучал экскурсии на сайте. Не прогадал, классно провели время. Гид внимательная - узнав про ДР предложила помощь с бронью ресторана и заказом цветов.
  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Симфония чувств Алматы
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже видели. Очень интересный подход знакомить с городом через ощущения запахов и вкусов, нам запомнилось! Застали цветение тюльпанов, сирени, яблонь – красота.
    Мы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы ужеМы не первый раз в Алматы, поэтому искали что-то необычное, т. к. главные достопримечательности мы уже
  • Е
    Екатерина
    5 января 2024
    Алматы - гастрономическая столица Казахстана
    Все понравилось. Выбирали на сайте среди других предложений, по отзывам и не прогадали:) Организаторы оперативно отвечают, и нам удалось посетить тур в
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    день заказа. Пробовали казахскую кухню, слушали интересные рассказы про сам город, про исторические события. Гиды - местные, знают свое дело - информация грамотная, актуальная. Получили множество советов о том, что еще стоит посетить, где что расположено. Спасибо за вкусную еду, за рассказы, мы и наши животы довольны ❤️

  • A
    Alan
    3 ноября 2023
    Алматы - гастрономическая столица Казахстана
    Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой экскурсии, она отличный собеседник.
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    Накормила меня на убой, в этот день, больше ничего есть не смог😂 Попробовал такие блюда, которые не собирался вообще когда-либо познать)

    Шынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самойШынар очень приятная девушка, умная, образованная, с ней можно поговорить на темы, не касающиеся даже самой
  • В
    Валерия
    1 сентября 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Нашим гидом по Жибек Жолы была Шынар. Очень интересно рассказала об истории Казахстана и о современности и, конечно, о городе.
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    Здорово встретить такого увлеченного и знающего человека)))) Я была с сыном 13 лет, и мы оба были под впечатлением от того, что увидели и узнали!

  • А
    Александр
    29 августа 2023
    Жибек Жолы - любимый променад алматинцев и чаепитие по-казахски
    Экскурсию проводила Динара. Мне трудно вспомнить более патриотичного человека, чем она. Масса информации об истории Казахстана, городе Алма Ата, традициях и обычаях. Замечательное чаепитие, после которого сутки мы были сыты. Спасибо за гостеприимство. 🙏💕

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Из центра»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в июле 2024
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