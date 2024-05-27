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замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!