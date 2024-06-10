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Даже если вы никогда не делали это, я обещаю: у вас всё получится! На мастер-классе я расскажу вам все нюансы и секреты, а затем вы своими руками сварите свечу из натурального воска с аромамаслом на выбор и украсите её сухоцветами. А также изготовите флорентийское саше и раскроете рецепт свечей на любовь, очищение и финансы.