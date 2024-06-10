Аромасвеча своими руками

Творчески провести время на мастер-классе по изготовлению свечей из кокосового и пчелиного воска
Даже если вы никогда не делали это, я обещаю: у вас всё получится! На мастер-классе я расскажу вам все нюансы и секреты, а затем вы своими руками сварите свечу из натурального воска с аромамаслом на выбор и украсите её сухоцветами. А также изготовите флорентийское саше и раскроете рецепт свечей на любовь, очищение и финансы.
Аромасвеча своими руками
Аромасвеча своими руками
Аромасвеча своими руками
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • В стакане (250 мл) вы сварите свечу из натурального воска с длительностью горения 40 часов. Масло для аромата сможете выбрать сами: роза, тюльпаны, орхидея, пало санто, черничный чизкейк, манго — я предоставлю вам самые разнообразные варианты. В финале украсим нашу свечу сухоцветами.
  • Пока свечи будут застывать, я расскажу о тонкостях ремесла, своём творческом пути и отвечу на ваши вопросы в этой области.
  • Затем мы сделаем три «часовые» свечи из вощины — листьев пчелиного воска — на очищение, финансы и любовь.
  • Бонус: сварим ароматное флорентийское саше для ароматизации шкафов и белья из соевого воска.
  • А после вас ждёт ароматный чай с угощениями.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
  • В стоимость всё включено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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