Создание свечей из натуральной вощины и эфирных масел — очень захватывающий и расслабляющий процесс. А свечную ароматерапию можно назвать лечебной: при сгорании пчелиный воск выделяет полезные для здоровья фитонциды. Поэтому — скорее к нам на мастер-класс: создавать красивые и целебные свечи!

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Кто готов попробовать себя в свечном деле, задействовать мелкую моторику пальцев, испытать медитативное состояние при скручивании листов вощины и насладиться ароматом эфирных масел — тому пора к нам на мастер-класс!

Вы своими руками создадите несколько видов и форм свечей. Все материалы и эфирные масла предоставляются. В комплект для каждого участника входит вощина 7 различных цветов (можно сделать чакровые свечи), чёрная на очищение и несколько листов неокрашенной вощины.

Все скрученные свечи вы забираете с собой.