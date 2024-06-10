Создание свечей из натуральной вощины и эфирных масел — очень захватывающий и расслабляющий процесс.
А свечную ароматерапию можно назвать лечебной: при сгорании пчелиный воск выделяет полезные для здоровья фитонциды. Поэтому — скорее к нам на мастер-класс: создавать красивые и целебные свечи!
А свечную ароматерапию можно назвать лечебной: при сгорании пчелиный воск выделяет полезные для здоровья фитонциды. Поэтому — скорее к нам на мастер-класс: создавать красивые и целебные свечи!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Кто готов попробовать себя в свечном деле, задействовать мелкую моторику пальцев, испытать медитативное состояние при скручивании листов вощины и насладиться ароматом эфирных масел — тому пора к нам на мастер-класс!
Вы своими руками создадите несколько видов и форм свечей. Все материалы и эфирные масла предоставляются. В комплект для каждого участника входит вощина 7 различных цветов (можно сделать чакровые свечи), чёрная на очищение и несколько листов неокрашенной вощины.
Все скрученные свечи вы забираете с собой.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В студии на улице Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Алматы
В данной сфере я 7 лет, есть опыт проведения мастер-классов на 250 человек за полдня. Создано более 25000 свечей, проведено около сотни мастер-классов оффлайн, есть ученики по всему миру на онлайн-курсе.Задать вопрос
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