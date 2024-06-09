Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы

Сделать своими руками футболку с ярким уникальным узором в комфортной мини-группе
Тай-дай — способ окрашивания, предполагающий скручивание, складывание и заматывание материала. В результате на ткани образуются хаотичные размытые узоры. На мастер-классе вы раскроете все секреты техники тай-дай и раскрасите футболку на свой вкус.

Никаких специальных навыков для этого не требуется — великолепные изделия получаются у гостей всех возрастов.
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мастер-класс состоит из нескольких этапов:

  • Подбираем футболки по размеру
  • Замачиваем их в специальном растворе на 15 минут. В это время мастер рассказывает про технику тай-дай, показывает варианты скруток и окрашивания
  • Раздаем участникам влажные футболки — каждый скручивает и окрашивает их на свой вкус
  • Чтобы футболки хорошо окрасились, нужно около 40 минут. В это время мы пьём чай и играем в игры
  • Самое интересное: все участники одновременно разворачивают свои изделия

Организационные детали

  • Мастер-класс подходит взрослым и детям от 4-х лет
  • Все необходимые материалы предоставляются: футболка, краски, средства защиты, фартук и перчатки
  • Мы используем гипоаллергенные краски

в воскресенье в 16:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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