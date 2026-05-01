Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЗнакомство с Алматы - на групповой экскурсии
Проникнуть в историю нынешней столицы, которая не всегда была таковой и так называлась
Начало: На площади Абая
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
3500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Прогулка по Чарынскому и Чёрному каньонам и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На парковке Compass
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
3 мая в 05:30
7200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Алматы
Узнайте о прошлом и настоящем Алматы за три часа. Прогулка по знаковым местам города откроет его историю и современную жизнь
Начало: На проспекте Достык от памятника Абаю Кунанбаеву
Завтра в 09:00
3 мая в 14:00
7990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 385 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
7 мая в 09:00
8 мая в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Алматы - на Tesla
Исследовать город на электромобиле и заехать в горы, куда не пускают на обычных авто
Завтра в 08:00
3 мая в 14:00
38 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
Прогулка по уютным улицам Алматы: Площадь Республики, памятник Абаю, Зелёный базар и другие достопримечательности. Узнайте историю и культуру города
Начало: У монумента Независимости
5 мая в 10:00
7 мая в 10:00
8750 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Алматы - на горный курорт «Чимбулак»
Полюбоваться снежными вершинами, прокатиться по канатной дороге и увидеть высокогорный каток
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Медеу-Чимбулак-Талгар: знакомимся с горами Алматы
Подняться на высоту 3200 метров, увидеть ледники и пощекотать нервы на горной тропе
Завтра в 09:00
3 мая в 09:00
29 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
Завтра в 10:45
3 мая в 16:45
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
Интерактивное погружение в мир обрядов, традиций, музыки, игр и быта кочевников для всей семьи
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
3 мая в 09:30
12 000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы с профессиональным фотографом. Выберите маршрут и создайте неповторимые воспоминания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Симфония чувств Алматы
Попробовать местные деликатесы, вдохнуть аромат гор, увидеть граффити и оценить казахстанскую музыку
Начало: В кофейне в центре города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Многослойный Алматы: от истории к стрит-арту
Добраться до сути города и исследовать его с разных сторон с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
Присоединяйтесь к нашему мастер-классу по созданию свечей из вощины и эфирных масел. Откройте для себя новый способ релаксации и творчества
Начало: В студии на улице Бабаева
Завтра в 09:00
3 мая в 11:00
13 200 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Алматы: гастроэкскурсия по городу
В путешествиях все любят вкусно поесть. Прогулка по вкусным алматинским местечкам позволит вам насладиться местной кухней и узнать интересные факты
Начало: В районе Зелёного базара
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
8600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Алматы с точки зрения живописи
Погулять по городу и поговорить о первых художниках Казахстана
5 мая в 11:00
6 мая в 11:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Город кочевников, Тамгалы-Тас и Поющий бархан - за 1 день
Познайте тайны казахских степей: Город кочевников и Тамгалы-Тас ждут вас в увлекательной экскурсии
Начало: Забираем с места проживания
Завтра в 05:00
4 мая в 05:00
45 000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Узнайте секреты техники тай-дай и создайте уникальную футболку на мастер-классе в Алматы. Подходит для всех возрастов, все материалы включены
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
3 мая в 16:00
10 мая в 16:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомство с южной столицей Казахстана
Прикоснитесь к истории Алматы, посетив знаковые места и наслаждаясь видами с высоты. Узнайте о героях и архитектуре города
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 744 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Золотой квадрат Алматы: музыка, литература и история
Окунуться в дух города - с его театрами, фонтанами, памятниками и множеством историй
Начало: У памятника Абаю Кунанбаеву (пр-т Достык/ул. Абая)
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
«Золотой квадрат» Алматы, Зелёный базар и высота 3200 м
Почувствовать ритм мегаполиса, прокатиться на канатке и выбрать местные сувениры
Начало: Недалеко от вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
5 мая в 09:00
7 мая в 09:00
5500 ₽ за человека
-
12%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
88 000 ₸
100 000 ₸ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальный тур: Чарынский каньон - Черный каньон - озеро Кольсай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00, по согласованию с гидом
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
185 000 ₸ за всё до 12 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - из Алматы
Побывать там, где горы держат небо, и выпить чаю с видом на ледник
Начало: Рядом с парком Первого президента
Расписание: ежедневно в 07:00
4 мая в 07:00
5 мая в 07:00
7125 ₽
7500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
2-х часовая пешеходная экскурсия по Алматы
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 12.00 утра старт
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
19 000 ₸
20 000 ₸ за человека
Групповая
до 15 чел.
Конное путешествие «Тропами кочевников: Всё включено»
Погрузитесь в кочевой дух на конном туре по живописным тропам. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые впечатления вдали от суеты
Начало: Просп. Аль-Фараби, 1, Алматы
Расписание: 08:30 и 14:30 по выходным.
Завтра в 08:30
3 мая в 08:30
26 820 ₸ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Жемчужина Северного Тянь-Шаня: Большое Алматинское озеро, пеший тур
Путешествие к Большому Алматинскому озеру - это встреча с величественной природой и кристально чистой водой на высоте 2511 метров
Начало: Проспект Дулати, 1/1
Расписание: Каждый день.
38 800 ₸
48 500 ₸ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
На Медео, Чимбулак и Кок-Тобе - на электромобиле из Алматы
Посетить лучшие видовые локации, полюбоваться городом с высоты и подышать горным воздухом
Сегодня в 19:30
3 мая в 06:30
13 205 ₽
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборАлматы - культурная столица и сердце Казахстана
От древнего оазиса до современного мегаполиса: обзорная экскурсия по самому светскому городу страны
Начало: В районе Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 29 марта 2026
Отличная экскурсия! Особенно впечатлили горные пейзажи - просто захватывает дух. Маршрут продуман, комфортная поездка на Tesla делает путешествие особенным! Рекомендую для знакомства с городом в необычном формате.
Н
Дата посещения: 29 марта 2026
Наша поездка получилась мечтой, а организаторы оказались настоящими профессионалами своего дела. Все детали были продуманы до мелочей: от удобного времени отправления и комфортного транспорта до точной информации по маршруту и
V
Дата посещения: 17 октября 2025
спасибо Даулету за прекрасную экскурсию
В
Дата посещения: 25 августа 2025
Экскурсия началась в назначенный час. Полученная информация была познавательной. Получили то, что ожидали. Отлично провели время.
А
Дата посещения: 17 августа 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Рустем прекрасный гид, очень внимательный, добрый и веселый. Виды просто волшебные, озеро и горы словно из сказок.
Восхождение по горам долгое, но преодолеть и кайфануть в конце можно. Единственное, я бы не советовала такой формат пешего хода людям с болезнью сердца, астмы, серьезных заболеваний спины.
Т
Дата посещения: 28 мая 2025
Экскурсия очень понравилась!!!! Интересная информация, очень вкусные кафешки! Очень понравился зелёный базар, первый раз попробовала конину! Хочется отметить индивидуальный подход Алисы, с нами был подросток и для нее были приготовлены задания, а за их выполнение приятный подарок! Всем однозначно рекомендую 👍👍👍
Восхитительное место, которое обязательно стоит посетить при поездке в Алматы. Огромнейшее спасибо Рустему - быстро подстроился под погодные условия и предложил доставить нас туда на машине, а наверху напоил горячим чаем, всё до мелочей продумал и даже вручил небольшие памятные подарочки (всегда радует такой кропотливый и ответственный подход к делу). Благодаря ему экскурсия прошла максимально комфортно и весело❤️
Р
Рустем построил оптимальный маршрут исходя из погоды. С утра был сильный туман в городе, поэтому мы поднялись к озеру на машине, что позволило увидеть озеро, а спускались пешком в туман(это был демократичный выбор группы). Виды чудесны, особенно под согревающий чай. Всем советую посетить экскурсию под руководством Рустема!
Н
Выбрала эту экскурсию, потому что обязательно во всех своих поездках посвящаю какое-то время поиску и съемкам стрит-арта. После заказа Алиса сразу вышла на связь и быстро отвечала на все вопросы.
М
Очень интересная и приятная экскурсия
