Она помогла мне заранее выяснить местонахождение интересного памятника спасению собаке у озера Сайран, о котором я прочитала случайно незадолго до отъезда. Благодаря этом я смогла загодя вписать поездку к этому озеру в план своего путешествия. В день экскурсии с Алисой мы договорились встретиться в кафе недалеко от моего отеля. Но, увы, я неверно поставила отметку на карте, и ушла очень далеко не в том направлении. Алисе пришлось ждать меня почти час, пока я наконец не дошла до нее. Кроме того, у меня в тот же момент возникли рабочие проблемы дома, и мне приходилось в процессе экскурсии переписываться и созваниваться, чтобы их решать. К счастью, на экскурсию это не повлияло, Алиса терпеливо дождалась меня и с понимаем отнеслась ко всей ситуации. В итоге мы посмотрели несколько известных арт-объектов в городе, а также посетили все основные достопримечательности Алматы. Их не так много, но Алиса интересно рассказывала как про них, так и про город и страну в целом, а также погрузила меня в историю Казахстана. Я очень довольна экскурсией. Спасибо, Алиса!