Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи

Почувствовать себя художником и создать шедевр акриловыми красками (мини-группа)
Флюид арт, он же жидкий акрил — новая техника абстракционизма, в которой не существует определённых сюжетов.

Акриловые краски разбавляются медиумом — и эти вещества, взаимодействуя друг с другом, создают интересные мотивы.

Мы научим разным приёмам, каждый из которых создаёт определённый эффект — морская пена, разлившаяся лава, бушующее пламя или холодный мрамор.
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Флюид арт: мастер-класс по абстрактной живописи
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В уютной студии под руководством мастера вы создадите картину в технике жидкого акрила. Сами выберете форму (например, круг или очертание животного) и цвета и смешаете краски. Выльете смесь на форму и украсите камнями и блёстками.

Мы подскажем, как вылить краску так, чтобы получились нужные эффекты. Раскроем секрет пузырей на картине и расскажем, почему цвета не смешиваются.

Мы используем только нетоксичные, безопасные для здоровья краски.

Организационные детали

  • Мастер-класс будет интересен взрослым и детям от 4 лет
  • Мы выдадим вам фартук для защиты одежды
  • Мастер-класс проведёт один из мастеров нашей команды

в будние дни в 11:00, в воскресенье в 13:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Бабаева
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в воскресенье в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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