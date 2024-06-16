Флюид арт, он же жидкий акрил — новая техника абстракционизма, в которой не существует определённых сюжетов. Акриловые краски разбавляются медиумом — и эти вещества, взаимодействуя друг с другом, создают интересные мотивы. Мы научим разным приёмам, каждый из которых создаёт определённый эффект — морская пена, разлившаяся лава, бушующее пламя или холодный мрамор.

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Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В уютной студии под руководством мастера вы создадите картину в технике жидкого акрила. Сами выберете форму (например, круг или очертание животного) и цвета и смешаете краски. Выльете смесь на форму и украсите камнями и блёстками.

Мы подскажем, как вылить краску так, чтобы получились нужные эффекты. Раскроем секрет пузырей на картине и расскажем, почему цвета не смешиваются.

Мы используем только нетоксичные, безопасные для здоровья краски.

Организационные детали