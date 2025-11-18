Мои заказы

Ассы плато - путешествие под облаками

Приглашаю вас в однодневный тур на высокогорное плато Ассы. Великолепные виды, простор, зелёные луга и настоящий дух казахской степи на высоте 2700 м. Увлекательное путешествие в атмосфере спокойствия и гармонии с природой.
Ассы плато - путешествие под облаками
Ассы плато - путешествие под облаками
Ассы плато - путешествие под облаками

Описание экскурсии

В гармонии с природой Ассы — это не просто место, это ощущение. Здесь горы отступают перед небом, а ветер несёт ароматы трав и свободы. Плато раскинулось высоко над уровнем моря, среди цветущих лугов и пастбищ, где летом живут чабаны, пасутся лошади и ревут реки. Плато Асы находится на высоте 2700 метров, здесь нет городского шума — только небо, ветер и горы. Это идеальное место для перезагрузки, прогулок и вдохновения. Вы проведёте день среди простора, покоя и красоты, о которой не напишут в путеводителях. Никакой суеты — только горный воздух, живая земля и бесконечный горизонт. Это поездка, которая оставляет след в душе. Важная информация:
Пожалуйста, оденьтесь теплее — в горах может быть прохладно и сыро, особенно утром. Рекомендуем взять с собой ветровку или тёплую кофту, удобную обувь и, при необходимости, дождевик.

Ежедневно с 5:00 до 13:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горное плато на высоте 2750 метров
  • Альпийские луга, горные пастбища (жайлау)
  • Обсерватория (внешний осмотр)
Что включено
  • Транспорт
  • Водитель-проводник
  • Входные билеты в эко зону
  • Пикник
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Оденьтесь теплее - в горах может быть прохладно и сыро
  • Особенно утром. Рекомендуем взять с собой ветровку или тёплую кофту
  • Удобную обувь и
  • При необходимости
  • Дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Путешествие на джипе «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
На машине
Джиппинг
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Впечатлиться горной природой Казахстана и узнать интересные факты о стране
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
19 ноя в 09:30
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Пешая
7 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
22 ноя в 07:00
23 ноя в 07:00
от 9000 ₽10 000 ₽ за человека
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад: комфорт-маршрут, джипы, мини-группа
На машине
Джиппинг
12 часов
-
20%
58 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Плато Ассы, озеро Иссык и водопад
Уникальная возможность насладиться природой Алматы! Плато Ассы, озеро Иссык и водопад ждут вас в мини-группе на джипах. Забронируйте тур
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 07:00
1 мая в 07:00
2 мая в 07:00
7520 ₽9400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы