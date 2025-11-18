Приглашаю вас в однодневный тур на высокогорное плато Ассы. Великолепные виды, простор, зелёные луга и настоящий дух казахской степи на высоте 2700 м. Увлекательное путешествие в атмосфере спокойствия и гармонии с природой.
Описание экскурсии
В гармонии с природой Ассы — это не просто место, это ощущение. Здесь горы отступают перед небом, а ветер несёт ароматы трав и свободы. Плато раскинулось высоко над уровнем моря, среди цветущих лугов и пастбищ, где летом живут чабаны, пасутся лошади и ревут реки. Плато Асы находится на высоте 2700 метров, здесь нет городского шума — только небо, ветер и горы. Это идеальное место для перезагрузки, прогулок и вдохновения. Вы проведёте день среди простора, покоя и красоты, о которой не напишут в путеводителях. Никакой суеты — только горный воздух, живая земля и бесконечный горизонт. Это поездка, которая оставляет след в душе. Важная информация:
Пожалуйста, оденьтесь теплее — в горах может быть прохладно и сыро, особенно утром. Рекомендуем взять с собой ветровку или тёплую кофту, удобную обувь и, при необходимости, дождевик.
Ежедневно с 5:00 до 13:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горное плато на высоте 2750 метров
- Альпийские луга, горные пастбища (жайлау)
- Обсерватория (внешний осмотр)
Что включено
- Транспорт
- Водитель-проводник
- Входные билеты в эко зону
- Пикник
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:00 до 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
