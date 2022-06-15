Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»

Впечатлиться горной природой Казахстана и узнать интересные факты о стране

Приглашаем провести день в окружении идиллических пейзажей! На подготовленном внедорожнике вы подниметесь на высокогорное плато Ассы, знаменитое нетронутой природой. Насладитесь реками, цветущими лугами, необычными деревьями и зелеными холмами. А в Тургеньском ущелье увидите 30-метровый скальный водопад Медвежий.
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Джип-тур «Плато Ассы и Тургеньское ущелье»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Плато Ассы

Расположенное на высоте 2200-2600 метров, плато Ассы запомнится вам фантастическими горными пейзажами. Вы полюбуетесь живописными холмами, яркими цветами, извилистыми реками, поросшими мхом камнями и причудливыми деревьями. Если повезет, понаблюдаете за табунами мирно пасущихся лошадей. А также рассмотрите гигантскую астрономическую обсерваторию Ассы-Тургень.

Тургеньское ущелье

Мы отправимся в изумительное по красоте Тургеньское ущелье: погуляем, подышим кристально чистым воздухом и отыщем родник с вкуснейшей водой. Кроме того, оценим 30-метровый Медвежий водопад, окруженный могучими скалами. Я расскажу, когда и почему они образовались. Еще одним символом ущелья стали реликтовые Чин-Тургеньские моховые ельники. Их мы тоже обязательно увидим!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость все включено: транспорт, экологические сборы, вода, ланч-боксы на обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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