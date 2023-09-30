Казахстан славится прекрасными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам. Любителям пеших походов и единения с природой мы предлагаем посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжылкы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Составной маршрут

Мы доедем до урочища Медеу, от него на канатной дороге или такси поднимемся до горнолыжного курорта «Шымбулак» и уже оттуда начнём наш треккинг до Мынжылкы. Мы пойдём в вашем комфортном темпе, но всё же рассчитайте свои силы — нам предстоит преодолеть около 11,5 километров. Путь в одну сторону займёт 2–3 часа.

Чистый воздух, тишина и горы

Плато Мынжылкы вольготно расположилось у истоков реки Малая Алматинка всего в 28 километрах южнее Алматы. Урочище окружают ледники Туюксу. Мы пройдём с вами по альпийским лугам. Если посчастливится, покормим белочек по дороге. Дойдём до урочища по хребту, увидим круглогодичную метеостанцию и плотину, за которой открывается вид на огромный морёный вал ледника. По дороге расскажу об истории Медеу, Мынжылкы и курорта «Шымбулак».

Организационные детали