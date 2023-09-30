Покорить высоту 3100 метров
Казахстан славится прекрасными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам.
Любителям пеших походов и единения с природой мы предлагаем посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжылкы.
Любителям пеших походов и единения с природой мы предлагаем посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжылкы.
Ближайшие даты:
30
сен
сен
1
окт
окт
7
окт
окт
8
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
21
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Составной маршрут
Мы доедем до урочища Медеу, от него на канатной дороге или такси поднимемся до горнолыжного курорта «Шымбулак» и уже оттуда начнём наш треккинг до Мынжылкы. Мы пойдём в вашем комфортном темпе, но всё же рассчитайте свои силы — нам предстоит преодолеть около 11,5 километров. Путь в одну сторону займёт 2–3 часа.
Чистый воздух, тишина и горы
Плато Мынжылкы вольготно расположилось у истоков реки Малая Алматинка всего в 28 километрах южнее Алматы. Урочище окружают ледники Туюксу. Мы пройдём с вами по альпийским лугам. Если посчастливится, покормим белочек по дороге. Дойдём до урочища по хребту, увидим круглогодичную метеостанцию и плотину, за которой открывается вид на огромный морёный вал ледника. По дороге расскажу об истории Медеу, Мынжылкы и курорта «Шымбулак».
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- В стоимость программы включены трансфер до Медеу и обратно, а также полное сопровождение гида
- Дополнительно оплачивается канатная дорога/такси на Шымбулак (около 1000 руб. /чел.), включая оплату за гида
- О возможности проведения треккинга в будний день уточняйте, пожалуйста, в сообщениях
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1116 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Перезагрузка
Горы
Похожие туры из Алматы
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
место проживания или по договоренности
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
11 072₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы - за один день
Познакомиться с достопримечательностями старого центра, подняться в горы и увидеть город сверху
ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Сегодня
Завтра
30 сен
1 окт
7 482₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду