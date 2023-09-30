Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы

Покорить высоту 3100 метров

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Казахстан славится прекрасными горами, озёрами и водопадами, появившимися благодаря тектоническим сдвигам.

Любителям пеших походов и единения с природой мы предлагаем посетить волшебные уголки нашего края, полюбоваться видами гор Заилийского Алатау и подняться на плато Мынжылкы.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Составной маршрут

Мы доедем до урочища Медеу, от него на канатной дороге или такси поднимемся до горнолыжного курорта «Шымбулак» и уже оттуда начнём наш треккинг до Мынжылкы. Мы пойдём в вашем комфортном темпе, но всё же рассчитайте свои силы — нам предстоит преодолеть около 11,5 километров. Путь в одну сторону займёт 2–3 часа.

Чистый воздух, тишина и горы

Плато Мынжылкы вольготно расположилось у истоков реки Малая Алматинка всего в 28 километрах южнее Алматы. Урочище окружают ледники Туюксу. Мы пройдём с вами по альпийским лугам. Если посчастливится, покормим белочек по дороге. Дойдём до урочища по хребту, увидим круглогодичную метеостанцию и плотину, за которой открывается вид на огромный морёный вал ледника. По дороге расскажу об истории Медеу, Мынжылкы и курорта «Шымбулак».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
  • В стоимость программы включены трансфер до Медеу и обратно, а также полное сопровождение гида
  • Дополнительно оплачивается канатная дорога/такси на Шымбулак (около 1000 руб. /чел.), включая оплату за гида
  • О возможности проведения треккинга в будний день уточняйте, пожалуйста, в сообщениях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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