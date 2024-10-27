Самое излюбленное место местных жителей и гостей, самое высокогорное плато данных мест.
Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.
Успейте увидеть это чудо! А ещё подниметесь к высокогорному озеру с одним из самых высоких водопадов в этих местах и оцените цветение горных трав на фоне снежных гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Это путешествие не предполагает насыщенных рассказов. Главная цель — получить удовольствие от великолепия природы. Вы насладитесь видами цветущих диких горных трав, заснеженных шапок гор и вековых хвойных елей. Сделаете атмосферные снимки или закажете дополнительно услуги фотографа — мы будем рады запечатлеть ваши эмоции.
Программа с таймингом
06:30–07:00 — сбор и выезд из Алматы
09:00–10:30 — прогулка у Иссыкского озера с зелёно-голубой водой
11:30–13:00 — посещение 30-метрового водопада Медвежий
13:30–14:30 — обед в кафе (по желанию)
15:30–17:00 — прогулка по живописным лугам и возле обсерватории, фотосессия (по желанию)
18:00 — возвращение в Алматы
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экосбор — 1000 тенге/чел., питание — по желанию, услуги фотографа — 10 000 тенге/чел.
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Delica или Jeep
- Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 808 туристов
Привет всем! Меня зовут Юлия и я — сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!Задать вопрос
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