читать дальше Асхату за дружелюбие и заботу, за отлично продуманный маршрут и очень красивые виды, которые я увидела, за отличную организацию и содержательные разговоры. 10 баллов из 10! Обязательно вернусь еще:)

Экскурсия с Асхатом - это лучшее, что случилось со мной за две недели моего пребывания в Казахстане! Я очень благодарна