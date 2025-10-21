Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в пеший поход к Большому Алматинскому озеру через Лунную поляну! Живописные виды, свежий воздух и бирюзовая (хотя цвет в зависимости от времени года может меняться) гладь озера — незабываемое путешествие ждет вас. Присоединяйтесь к приключению! 5 8 отзывов

Александр Ваш гид в Алматы
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 8 часов
Размер группы 1-8 человек
Как проходит Пешком
60 000 ₸ за экскурсию
Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаю вас в пешее приключение к одному из самых впечатляющих природных уголков Заилийского Алатау — Большому Алматинскому озеру! Наш путь пройдет через живописную Лунную поляну, где дикая природа гармонично сливается с горным покоем. На маршруте вас ждут захватывающие виды и интересные факты о природе и истории этих мест. А когда мы достигнем конечной точки, вы сможете насладиться видом на озеро, которое в зависимости от времени года и погоды изменяет свой цвет — от насыщенно-бирюзового до глубокого голубого или даже серебристого оттенка. Каждый его вид по-своему чарует и оставляет незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам не только свежий воздух и физическую активность, но и ощущение единения с природой. Станьте частью этой удивительной истории гор и создайте свои собственные воспоминания. Присоединяйтесь к нашему походу и откройте для себя магию Заилийского Алатау! Важная информация: Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м. Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Лунная поляна

Большое Алматинское озеро Место начала и завершения? По согласованию Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Важная информация Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу

Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м

Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором