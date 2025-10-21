Отправляемся в пеший поход к Большому Алматинскому озеру через Лунную поляну! Живописные виды, свежий воздух и бирюзовая (хотя цвет в зависимости от времени года может меняться) гладь озера — незабываемое путешествие ждет вас. Присоединяйтесь к приключению!
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсииПриглашаю вас в пешее приключение к одному из самых впечатляющих природных уголков Заилийского Алатау — Большому Алматинскому озеру! Наш путь пройдет через живописную Лунную поляну, где дикая природа гармонично сливается с горным покоем. На маршруте вас ждут захватывающие виды и интересные факты о природе и истории этих мест. А когда мы достигнем конечной точки, вы сможете насладиться видом на озеро, которое в зависимости от времени года и погоды изменяет свой цвет — от насыщенно-бирюзового до глубокого голубого или даже серебристого оттенка. Каждый его вид по-своему чарует и оставляет незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам не только свежий воздух и физическую активность, но и ощущение единения с природой. Станьте частью этой удивительной истории гор и создайте свои собственные воспоминания. Присоединяйтесь к нашему походу и откройте для себя магию Заилийского Алатау! Важная информация: Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м. Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лунная поляна
- Большое Алматинское озеро
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу
- Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м
- Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
А
Анна
21 окт 2025
Алексей хороший горный гид. Показал нам Бао с лучших мест. Ребенок 10 лет был в восторге.. даже ныть начал только к концу похода. Алексей всю дорогу играл с ним в игры. Всем советую!
М
Мария
1 окт 2025
Это был отличный поход на Большое Алмаатинское озеро через Лунную поляну с гидом Александром. Маршрут прошел идеально, природа восхитила, Александр рассказал много интересного о регионе. Прекрасная организация, красивые виды, комфортное сопровождение. Всем рекомендую!
Ю
Юлия
14 сен 2025
Понравилось ОЧЕНЬ.
Александр замечательный специалист, знающий и любящий свою работу.
С ним чувствуешь себя уверенно и интересно.
Мы все получили огромное удовольствие.
Мечтаю о новых путешествиях с Александпом в свой следующий приезд.
Александр замечательный специалист, знающий и любящий свою работу.
С ним чувствуешь себя уверенно и интересно.
Мы все получили огромное удовольствие.
Мечтаю о новых путешествиях с Александпом в свой следующий приезд.
А
Асель
28 авг 2025
Прекрасный маршрут для тех, для кого горы это не просто фото на фоне, но и путь с подъемами и наслаждением изменениям панорамы с каждым шагом и за каждым новым холмом. Замечательная подготовка со стороны Александра, интересные разъяснения сделали поход еще более запоминающимся!
Ю
Юлия
20 авг 2025
Добрый день! Поход в горы всегда сопровождается красотами, лунная поляна, БАО превзошли ожидания. Картинки не преукрашены фотошопом, в жизни так же красиво и даже еще более захватывающие пейзажи. Брали с
Л
Лиза
18 июл 2025
Все понравилось! Александр приятный собеседник. Успели пройти весь трек до жары. Природа очень красивая. Видели суслика и лошадок. В следующий раз в Алматы обязательно еще куда-нибудь поедем.
E
Elena
9 мая 2025
Поход был великолепный. Потрясающие виды, горы, водопады, горные реки. Несмотря на то, что программа наша немного поменялась, Александр подстроился под нас и предложил не менее прекрасный и интересный маршрут. Мы
Е
Елена
9 мая 2025
Поход был великолепный. Потрясающие виды, горы, водопады, горные реки. Несмотря на то, что программа наша немного поменялась, Александр подстроился под нас и предложил не менее прекрасный и интересный маршрут. Мы
