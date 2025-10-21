Мои заказы

Большое Алматинское озеро пешком через лунную поляну

Отправляемся в пеший поход к Большому Алматинскому озеру через Лунную поляну! Живописные виды, свежий воздух и бирюзовая (хотя цвет в зависимости от времени года может меняться) гладь озера — незабываемое путешествие ждет вас. Присоединяйтесь к приключению!
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Приглашаю вас в пешее приключение к одному из самых впечатляющих природных уголков Заилийского Алатау — Большому Алматинскому озеру! Наш путь пройдет через живописную Лунную поляну, где дикая природа гармонично сливается с горным покоем. На маршруте вас ждут захватывающие виды и интересные факты о природе и истории этих мест. А когда мы достигнем конечной точки, вы сможете насладиться видом на озеро, которое в зависимости от времени года и погоды изменяет свой цвет — от насыщенно-бирюзового до глубокого голубого или даже серебристого оттенка. Каждый его вид по-своему чарует и оставляет незабываемые впечатления. Это путешествие подарит вам не только свежий воздух и физическую активность, но и ощущение единения с природой. Станьте частью этой удивительной истории гор и создайте свои собственные воспоминания. Присоединяйтесь к нашему походу и откройте для себя магию Заилийского Алатау! Важная информация: Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м. Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лунная поляна
  • Большое Алматинское озеро
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Поход средней сложности доступный любому физически здоровому туристу
  • Протяженность в обе стороны 11км. Набор высоты до 700м
  • Существуют определенные требования к выбору снаряжения, обязательно необходимо проконсультироваться с инструктором
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 окт 2025
Алексей хороший горный гид. Показал нам Бао с лучших мест. Ребенок 10 лет был в восторге.. даже ныть начал только к концу похода. Алексей всю дорогу играл с ним в игры. Всем советую!
М
Мария
1 окт 2025
Это был отличный поход на Большое Алмаатинское озеро через Лунную поляну с гидом Александром. Маршрут прошел идеально, природа восхитила, Александр рассказал много интересного о регионе. Прекрасная организация, красивые виды, комфортное сопровождение. Всем рекомендую!
Ю
Юлия
14 сен 2025
Понравилось ОЧЕНЬ.
Александр замечательный специалист, знающий и любящий свою работу.
С ним чувствуешь себя уверенно и интересно.
Мы все получили огромное удовольствие.
Мечтаю о новых путешествиях с Александпом в свой следующий приезд.
А
Асель
28 авг 2025
Прекрасный маршрут для тех, для кого горы это не просто фото на фоне, но и путь с подъемами и наслаждением изменениям панорамы с каждым шагом и за каждым новым холмом. Замечательная подготовка со стороны Александра, интересные разъяснения сделали поход еще более запоминающимся!
Ю
Юлия
20 авг 2025
Добрый день! Поход в горы всегда сопровождается красотами, лунная поляна, БАО превзошли ожидания. Картинки не преукрашены фотошопом, в жизни так же красиво и даже еще более захватывающие пейзажи. Брали с
сестрой экскурсию с Александром, остались больше, чем довольны! Александр с душой подошел к делу, рассказывал исторические сведения, интересные факты о локациях в нескучном формате, при довольно крутом подъеме не торопил нас, учитывал оптимально наше физическое состояние, скорость. Заранее согласовали удобное время отъезда на данный поход, пошли по маршруту до полящего солнца, утром по прохладе, до выхода основного количества туристов. Очень приятно было выпить чай на красивых локациях. Однозначно рекомендую брать походы с Александром.

Л
Лиза
18 июл 2025
Все понравилось! Александр приятный собеседник. Успели пройти весь трек до жары. Природа очень красивая. Видели суслика и лошадок. В следующий раз в Алматы обязательно еще куда-нибудь поедем.
E
Elena
9 мая 2025
Поход был великолепный. Потрясающие виды, горы, водопады, горные реки. Несмотря на то, что программа наша немного поменялась, Александр подстроился под нас и предложил не менее прекрасный и интересный маршрут. Мы
посетили ущелье Проходное, горячие источники Алма-арасан, прошлись 8 км по древней японской тропе и в конце заехали на водопад Аюсай. Несмотря на длительность и протяженность маршрута, мы легко и комфортно прошли по самым интересным местам!!!! Большая благодарность нашему гиду Александру. Много узнали информации про интересные места. Очень рекомендуем для любителей активного отдыха.

Е
Елена
9 мая 2025
Поход был великолепный. Потрясающие виды, горы, водопады, горные реки. Несмотря на то, что программа наша немного поменялась, Александр подстроился под нас и предложил не менее прекрасный и интересный маршрут. Мы
посетили ущелье Проходное, горячие источники Алма-арасан, прошлись 8 км по древней японской тропе и в конце заехали на водопад Аюсай. Несмотря на длительность и протяженность маршрута, мы легко и комфортно прошли по самым интересным местам!!!! Большая благодарность нашему гиду Александру. Много узнали информации про интересные места. Очень рекомендуем для любителей активного отдыха.

