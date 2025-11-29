Откройте для себя величие Чарынского каньона, одного из самых удивительных природных чудес Казахстана.
После прибытия нас ждёт пешая прогулка по знаменитой Долине замков — месту, где скалы напоминают древние крепости, созданные самой природой.
Маршрут ведёт к живописной реке Чарын, где можно отдохнуть, полюбоваться видами и насладиться тишиной.
После прибытия нас ждёт пешая прогулка по знаменитой Долине замков — месту, где скалы напоминают древние крепости, созданные самой природой.
Маршрут ведёт к живописной реке Чарын, где можно отдохнуть, полюбоваться видами и насладиться тишиной.
Описание экскурсииВпечатляющие красоты Чарынский каньон — это одно из самых впечатляющих природных чудес Казахстана, которое часто называют «маленьким братом Гранд-Каньона». Он простирается почти на 154 километра, а его глубина местами достигает 300 метров. Но главная жемчужина каньона — знаменитая Долина замков, где причудливые скальные формы напоминают древние крепости и башни, словно созданные рукой мастера. Пешая прогулка по каньону и его окрестностям Маршрут нашего тура подарит вам возможность пройтись пешком среди этих удивительных природных скульптур, спуститься к реке Чарын и насладиться её прохладой. Прогулка занимает несколько часов, но каждый шаг открывает новые пейзажи: красные скалы переливаются на солнце оттенками охры, терракоты и золота, а бескрайнее небо создаёт особую атмосферу свободы и величия. Чарынский каньон — это не просто место для прогулки, это настоящая машина времени. Здесь можно почувствовать дыхание миллионов лет, когда природа создавала эти грандиозные формы. Побывать здесь — значит прикоснуться к истории Земли и испытать эмоции, которые невозможно передать словами. Важная информация:
- Возьмите с собой лёгкий перекус или воду. По дороге мы можем остановиться на базаре или в магазине, чтобы купить всё необходимое.
- В Чарынском каньоне есть кафе/ресторан, где при желании можно пообедать.
- Обязательно солнцезащитные очки и головной убор (кепка или панама). Удобная обувь! Весь маршрут проходит пешком.
- При бронировании, пожалуйста, укажите ваш Whats.
- App номер, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить все детали.
Ежедневно в 06:30.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 28
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой лёгкий перекус или воду. По дороге мы можем остановиться на базаре или в магазине, чтобы купить всё необходимое
- В Чарынском каньоне есть кафе/ресторан, где при желании можно пообедать
- Обязательно солнцезащитные очки и головной убор (кепка или панама)
- Удобная обувь! Весь маршрут проходит пешком
- При бронировании, пожалуйста, укажите ваш WhatsApp номер, чтобы мы могли связаться с вами и уточнить все детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Алматы
Похожие экскурсии из Алматы
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды Чарынского Каньона: Индивидуальная экскурсия из Алматы
Погрузитесь в мир природных чудес и древних преданий в уникальном путешествии по Чарынскому Каньону с профессиональным гидом
Начало: в вашем отеле в городе Алматы
Завтра в 05:30
30 ноя в 04:30
41 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
23 100 ₽ за всё до 3 чел.