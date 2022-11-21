Чарынский каньон из Алма-Аты

Комфортное авто-пешеходное путешествие в одно из самых живописных мест Казахстана

Чарынский каньон запомнится вам невероятным ландшафтом: красными причудливыми скалами, похожими по форме на замки и животных. Вы пройдете по дну каньону и полюбуетесь его видами со смотровой площадки.

А мы расскажем, как он образовался, какие легенды с ним связаны и какие известные фильмы здесь снимали.
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Чарынский каньон из Алма-Аты
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по каньону и аутентичные деревни

Мы поедем к Чарынскому каньону по красивой дороге, пролегающей через местные деревни. По желанию можно ненадолго остановиться в одной из них: посетить открытый рынок, купить фрукты, попробовать лепешки из тандыра, самсу и шашлык. Подъехав к каньону, мы отправимся на пешую часовую прогулку. Вы полюбуетесь гигантскими скалами, послушаете бурное течение горной реки и, по желанию, окунете ноги в ее прохладную воду.

Факты, загадки и мифы

Чарынский каньон — одно из самых величественных и причудливых мест Казахстана. Вы узнаете, какие мистические фильмы и рекламные ролики в нем снимали, какие звезды мирового шоу-бизнеса здесь были и какое впечатление произвело на них это место. А еще мы раскроем, почему Чарын долгое время считался проклятой землей, что говорят о нем ученые, какие версии его происхождения существуют и другие интересные факты.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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