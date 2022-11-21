Чарынский каньон запомнится вам невероятным ландшафтом: красными причудливыми скалами, похожими по форме на замки и животных. Вы пройдете по дну каньону и полюбуетесь его видами со смотровой площадки. А мы расскажем, как он образовался, какие легенды с ним связаны и какие известные фильмы здесь снимали.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по каньону и аутентичные деревни

Мы поедем к Чарынскому каньону по красивой дороге, пролегающей через местные деревни. По желанию можно ненадолго остановиться в одной из них: посетить открытый рынок, купить фрукты, попробовать лепешки из тандыра, самсу и шашлык. Подъехав к каньону, мы отправимся на пешую часовую прогулку. Вы полюбуетесь гигантскими скалами, послушаете бурное течение горной реки и, по желанию, окунете ноги в ее прохладную воду.

Факты, загадки и мифы

Чарынский каньон — одно из самых величественных и причудливых мест Казахстана. Вы узнаете, какие мистические фильмы и рекламные ролики в нем снимали, какие звезды мирового шоу-бизнеса здесь были и какое впечатление произвело на них это место. А еще мы раскроем, почему Чарын долгое время считался проклятой землей, что говорят о нем ученые, какие версии его происхождения существуют и другие интересные факты.

Организационные детали