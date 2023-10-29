1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Весь Алматы за один день: от гор до исторического центра
Погрузитесь в атмосферу Алматы: от захватывающих высот Шымбулака до секретов Старого города. Всё за один день
Начало: ТРЦ Достык Плаза (Самал 2, 111)
«Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой солнце в горах очень активно»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакские курганы и природные сокровища Алматы: путешествие в историю и красоту
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей во время экскурсии по Сакским курганам и живописным уголкам вокруг Алматы
«Позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой в горах солнце активное»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
«Зимой водопад замерзает, превращаясь в 40-метровый голубой ледяной столб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1600015 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Алматы: история и люди
Погулять по центру города и узнать о связанных с ним великих личностях с профессиональным гидом
Начало: У Центрального музея
«Что такое «декабрьские события 1986 года» и кто их инициировал»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 октября 2023Из минусов могу отметить только то, что конкретно наш экскурсовод не был сильно заинтересован в том, чтобы что-то рассказать нам, приходилось вытягивать информацию 😀 Однако, это не помешало нам с женой насладиться чудесными природными местами Казахстана, спасибо организаторам за такую возможность!
- ЛЛюдмила26 сентября 2023Об организаторе могу сказать только хорошие слова- всё вовремя, всё корректно. Хорошая прогулка, свежий воздух, горы. Сопровождающий гибко подстраивается под участников.
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Зимние»
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