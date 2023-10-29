М Максим

Из минусов могу отметить только то, что конкретно наш экскурсовод не был сильно заинтересован в том, чтобы что-то рассказать нам, приходилось вытягивать информацию 😀 Однако, это не помешало нам с женой насладиться чудесными природными местами Казахстана, спасибо организаторам за такую возможность!