Заилийский Алатау – экскурсии в Алматы

Найдено 16 экскурсий в категории «Заилийский Алатау» в Алматы, цены от 3 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
16 отзывов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490 за человека
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Озеро Иссык и водопад Медвежий
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000 за всё до 4 чел.
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Иссыкское озеро и Медвежий водопад
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135 за всё до 7 чел.
Величие Тянь-Шанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за человека
Из Алматы - по старой Японской дороге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Из Алматы - к высокогорному плато Асы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000 за всё до 6 чел.
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1600015 200 за человека
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
    Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
  • Ж
    Жанар
    27 мая 2024
    Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий
    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
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    природой и какая-то мистическая атмосфера. После Иссыка был Медвежий водопад, очень мощный. Идти не сложно по тропе. Организация на высоте! Чат на всех с информацией, рассказ про локации, помощь с фото и видео по пути. Рекомендую для тех, у кого нет полного дня в Алмате, а посмотреть интересное хочется.

    Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилосьВеликолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Иссыкское озеро и Медвежий водопад
    Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
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    нога, составил маршрут максимально удобно, не торопил, давал время отдохнуть, буквально за руку провёл по трудным местам маршрута! Очень открытый, вежливый, доброжелательный молодой человек! Спасибо ему огромное! Сам маршрут нетрудный, дорога пролетела быстро под красивые музыкальные композиции казахских музыкантов и интересные разговоры с Ринатом! И водопад, и озеро запомнятся своей природной красотой! Бонусом было поле с цветущими маками! Огромная благодарность организаторам поездки за чёткую организацию и заботу о комфорте туристов!

  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
    Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • К
    Кира
    30 марта 2024
    Алматы вас вдохновит
    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
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    городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)

    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Величие Тянь-Шанских гор
    Я искала вариант на пол дня, так как вылетала вечером этого же дня. Конечно, возможность подняться на вершину было решающим
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    фактором, так как мне рекомендовали друзья обязательно посетить. Так вышло, что я была единственным туристом, так что экскурсию можно назвать индивидуальной. Мы двигались в удобном мне темпе и задерживались там, где мне хотелось сделать фото/ купить кофе. Я узнала не только историю города и мест, но и смогла задать вопросы, чтобы узнать интересные нюансы из жизни обычного жителя города. Гид говорит не только по казахски, русски, а также и по английски, я была приятно удивлена и восхищена, мы даже поболтали по время спуска в фуникулере с другими туристами. Экскурсия продлилась запланированное время (может даже чуточку дольше, мы зашли за конфетами в Рахат, оттуда быстро выйти просто нереально:)) Я планирую вернуться в Алматы в мае с другом из Испании, мы хотим обязательно воспользоваться услугами именно этого гида. Большое Вам спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Заилийский Алатау»

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  1. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
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  3. Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
  4. Алматы вас вдохновит
  5. Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
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