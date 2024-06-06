1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Из Алматы - к озеру Иссык и водопаду Медвежий: групповая экскурсия
Путешествие к озеру Иссык и водопаду Медвежий - это возможность увидеть природные красоты Казахстана, насладиться видами гор и сделать потрясающие фотографии
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
61005 490₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 09:00
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: Озеро Иссык и водопад Медвежий в Алматы
Погрузитесь в красоту Алматинской области: озеро Иссык, водопад Медвежий, реликтовые ельники и загадки древних сакских племен. Незабываемое путешествие
Начало: С указанного адреса
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
Начало: Мы встречаем вас в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Иссыкское озеро и Медвежий водопад: уникальное приключение в мини-группе
Проведите незабываемый день, исследуя сказочное Иссыкское озеро и величественный Медвежий водопад в окружении гор Заилийского Алатау
Начало: На улице Демьяна Бедного
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2330022 135₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в горы Алматы: Шымбулак, Медео и не только
Погрузитесь в красоту Тянь-Шанских гор во время уникальной экскурсии. Откройте для себя мир высокогорных приключений и неповторимых пейзажей
Начало: Гид сам назначает место встречи
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 09:00
11 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на высокогорное плато Асы из Алматы: природа, водопады и альпийские луга
Приглашаем вас в путешествие, где высокие горы встречаются с небом, а зелёные луга бесконечно простираются перед вами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
36 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
10 часов
Бутаковский водопад, каток Медео и курорт Шымбулак за 1 день (из Алматы)
Увидеть живописные природные и рукотворные уголки Казахстана в мини-группе
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1600015 200₽ за человека
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Поездка была отличной, с гидом было интересно, комфортно и легко 🙌🏻 Также отмечаем пунктуальность и продуманность маршрута 👍🏻
- ААлександра1 июня 2024Большое спасибо гиду Биржану за интересную экскурсию. Интересно, доброжелательно и безумно красиво 😍
- ЖЖанар27 мая 2024Великолепная поездка на озеро Иссык и водопад! Мне все очень понравилось. Озеро такого необычного цвета и такая тишина…. Полное единение с
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ТТатьяна16 мая 2024Впечатляющая поездка: удобный маршрут, комфортабельный автомобиль, красивые локации! Нам очень повезло с гидом Ринатом, он учел, что у меня болела
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ААнна12 мая 2024Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
- EEkaterina2 мая 2024Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
- ККира30 марта 2024Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
- ЕЕкатерина27 марта 2024Я искала вариант на пол дня, так как вылетала вечером этого же дня. Конечно, возможность подняться на вершину было решающим
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Заилийский Алатау»
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