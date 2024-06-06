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фактором, так как мне рекомендовали друзья обязательно посетить. Так вышло, что я была единственным туристом, так что экскурсию можно назвать индивидуальной. Мы двигались в удобном мне темпе и задерживались там, где мне хотелось сделать фото/ купить кофе. Я узнала не только историю города и мест, но и смогла задать вопросы, чтобы узнать интересные нюансы из жизни обычного жителя города. Гид говорит не только по казахски, русски, а также и по английски, я была приятно удивлена и восхищена, мы даже поболтали по время спуска в фуникулере с другими туристами. Экскурсия продлилась запланированное время (может даже чуточку дольше, мы зашли за конфетами в Рахат, оттуда быстро выйти просто нереально:)) Я планирую вернуться в Алматы в мае с другом из Испании, мы хотим обязательно воспользоваться услугами именно этого гида. Большое Вам спасибо!