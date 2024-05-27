1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 08:30
15 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Увидеть крупнейший спортивный комплекс на отметке 1691 м и подняться на смотровую
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1698013 584₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 08:30
11 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Симфония озера Иссык
Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
16 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Аромасвеча своими руками
Творчески провести время на мастер-классе по изготовлению свечей из кокосового и пчелиного воска
Начало: на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
3 100₽ за человека
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992₽ за билет
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Сделать своими руками футболку с ярким уникальным узором в комфортной мини-группе
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей27 мая 2024Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий (это было определяющим фактором
- ЕЕкатерина27 мая 2024Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
- ЕЕвгений22 мая 2024Всё понравилось, красиво. Дорога пешком не самая простая, поэтому проще будет для более молодых. Во время экскурсии понадобились дополнительные деньги, наличные, на переезды, туалет и еду.
- ЮЮлия15 мая 2024Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
- ААнна12 мая 2024Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
- ННадежда12 мая 2024Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
- ААнастасия6 мая 2024Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
- EEkaterina2 мая 2024Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
- ААдель2 мая 2024Экскурсия «Путешествие по востоку Казахстана» очень понравилась. Любителей послушать детальную историю каждой локации думаю не очень понравится. В моем случае
- ССтанислав14 апреля 2024Восхитительная экскурсия!!! Глубокая благодарность Дмитрию, всё на высшем уровне, совершенно идеально и с максимальным расслаблением. Изумительный день, проведенный среди необыкновенного великолепия и в компании, которая была просто выше всяких похвал. Невероятный день!!! Огромная благодарность за организацию и проведение!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Алматы
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Активности" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1 700 до 27 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Алматы на 2024 год по теме «Активности», 51 ⭐ отзыв, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август