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при выборе) и все направленные вопросы он не переадресует, а решает сам. Мои предубеждения на предмет транспорта в корне поменялись: с виду маленькая и старенькая Delica оказалась в прекрасном состоянии и по комфорту не уступала популярным Toyota Hiace, а по проходимости давала фору! Что касается самой экскурсии, мы были приятно удивлены, что отмененная (по согласованию сторон) из за погодного коллапса, была перенесена на следующий день (а не через неделю например) и мы не только получили бонусом еще 3 локации, но и осталась "опция" с профессиональной фотосессией!