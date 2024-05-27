Активности – экскурсии в Алматы

Найдено 20 экскурсий в категории «Активности» в Алматы, цены от 1 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
Любители природы и пеших походов оценят путешествие к Большому Алматинскому озеру. Впечатляющие виды, пикник на берегу и потрясающие фотографии ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 9 000 за всё до 10 чел.
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
13 отзывов
Групповая экскурсия по востоку Казахстана: каньоны, озера и река
Приглашаем в путешествие по красочным природным локациям Казахстана. Подышите свежим воздухом и перезагрузитесь вдали от городской суеты
Начало: В районе станции метро «Байконур»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
8 000 за человека
Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Треккинг к пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка: приключение в Алматы
Готовы к приключению? Экскурсия к Кок-Жайлау и водопаду Батарейка обещает впечатляющие виды и незабываемые эмоции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1649014 841 за всё до 3 чел.
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
Индивидуальная экскурсия в Алматы: поднимитесь на плато Мынжылкы, насладитесь видами Заилийского Алатау и альпийскими лугами. Трансфер и гид включены
Начало: На пересечении улиц Достык и Жолдасбекова
Завтра в 08:30
15 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 6 чел.
Тур-игра по барам Алматы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
1 отзыв
Тур-игра по барам Алматы: конкурсы, призы и ночная жизнь
Побывайте в 4 уникальных барах Алматы, участвуйте в конкурсах и выигрывайте призы. Вечер будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений
Начало: В одном из баров в центре города
Сегодня в 21:30
14 июня в 21:30
30002 700 за человека
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
🚗 На машине
скидка
15%
Фотопрогулка
13 часов
7 отзывов
Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
В мини-группе погулять по популярным местам Северного Тянь-Шаня и сделать профессиональные снимки
Начало: На улице Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
58004 930 за человека
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул Алматы
Почувствуйте себя частью кочевого племени, узнайте традиции и культуру, научитесь готовить национальные блюда и многое другое
Начало: От указанного вами адреса
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
12 000 за человека
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Конная прогулка в Тянь-Шаньских горах
Взглянуть на горные ущелья из седла, послушать тюркские сказанья и отведать загадочные курт и жент
Начало: у гостиницы Novotel Almaty City Center
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
24 000 за всё до 6 чел.
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Высокогорный каток «Медео» и Лестница здоровья
Увидеть крупнейший спортивный комплекс на отметке 1691 м и подняться на смотровую
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1698013 584 за всё до 3 чел.
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Каньоны Шарын и Бестобе: путешествие в казахскую Исландию
Прокатиться на лошадях, погулять по дну каньона и заглянуть на обед в юрту кочевника
Начало: Достык-Жолдасбекова
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
27 000 за всё до 2 чел.
Из Алматы - по старой Японской дороге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Алматы - по старой Японской дороге
Лёгкий маршрут для знакомства с Иле-Алатауским национальным парком
Начало: У парка Первого президента
10 июня в 08:30
11 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 10 чел.
Поляна Терра
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Приключение на Поляне Терра: от лесных троп до термальных источников
Погрузитесь в мир природных красот Алматы с экскурсией на Поляну Терра. Лесные тропы, водопады и термальные источники ждут вас
Начало: остановка на ул. Дулати
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Индивидуальная
2 часа
Готовим бауырсаки: мастер-класс для детей и взрослых
Научиться печь румяные и воздушные казахские пончики
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
20 000 за всё до 5 чел.
Из Алматы - к ущельям Заилийского Алатау
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Алматы к ущельям Заилийского Алатау: природа и здоровье
Путешествие к ущельям Заилийского Алатау: незабываемые виды, целебные источники и активный отдых в горах
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
8 000 за всё до 2 чел.
Гора и перевал Каскабас: треккинг по Заилийскому Алатау
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия на Гору Каскабас: треккинг с видами Заилийского Алатау
Покорите вершины Алматы с экскурсией на Гору Каскабас, где вас ждут захватывающие пейзажи и дикая природа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2190018 615 за всё до 4 чел.
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Плато Ассы и Тургеньский водопад - в мини-группе
По живописной дороге отправиться в ущелье и увидеть высокогорную обсерваторию (+ несложный треккинг)
Начало: На ул. Демьяна Бедного
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
82006 970 за человека
Симфония озера Иссык
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Симфония озера Иссык
Впечатлиться красотами и узнать, как природа одновременно может быть и созидателем, и разрушителем
Начало: На проспекте Суюнбая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
16 000 за всё до 5 чел.
Аромасвеча своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
Аромасвеча своими руками
Творчески провести время на мастер-классе по изготовлению свечей из кокосового и пчелиного воска
Начало: на улице Бабаева
Завтра в 11:00
10 июня в 13:00
3 100 за человека
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
8 часов
Хайкинг по Японской дороге и шоу хищных птиц (в группе)
Красивый и несложный маршрут по горам в окрестностях Алматы
Начало: в районе Алматинского цирка
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
99907 992 за билет
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по созданию футболки в технике тай-дай в Алматы
Сделать своими руками футболку с ярким уникальным узором в комфортной мини-группе
Начало: На ул. Бабаева
Расписание: в воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
16 июня в 16:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    27 мая 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий (это было определяющим фактором
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    при выборе) и все направленные вопросы он не переадресует, а решает сам. Мои предубеждения на предмет транспорта в корне поменялись: с виду маленькая и старенькая Delica оказалась в прекрасном состоянии и по комфорту не уступала популярным Toyota Hiace, а по проходимости давала фору! Что касается самой экскурсии, мы были приятно удивлены, что отмененная (по согласованию сторон) из за погодного коллапса, была перенесена на следующий день (а не через неделю например) и мы не только получили бонусом еще 3 локации, но и осталась "опция" с профессиональной фотосессией!

    Все было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура ДмитрийВсе было прекрасно. Хочется отметить в первую очередь, что само мероприятие проводит непосредственно организатор тура Дмитрий
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Очень понравилось. Заранее предупредили о снеге в горах. О нужных вещах с собой. Спасибо гиду Азамату. Рассказал, показал. Двигались в комфортном темпе. Советую всем
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Всё понравилось, красиво. Дорога пешком не самая простая, поэтому проще будет для более молодых. Во время экскурсии понадобились дополнительные деньги, наличные, на переезды, туалет и еду.
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить. От красот БАО остались в восторге, еще раз спасибо за организацию! 🙏
    Экскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговоритьЭкскурсия очень крутая, хоть и довольно энергозатратная в подъем)) Азамат и Алишер крутые парни, помогали на всем пути, приятно было поговорить
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
    Экскурсия 🔥 Было много интересных фактов про город и горы, а еще невероятно красивый маршрут!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    В гости к кочевникам Великой степи: экскурсия в этно-аул
    Экскурсия супер! Всем рекомендуем. Организация отличная. Приём великолепный! Впечатления прекрасные! Всё было просто здорово!!
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Тур-игра по барам Алматы
    Я была очень впечатлена туром по барам в Алматы! Я познакомилась с самыми разнообразными и интересными местами для отдыха, встретила
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    замечательных людей из разных стран. Наш гид был прекрасным проводником в мире ночной жизни города. Он не только показал нам лучшие бары с отличными напитками и атмосферой, но и рассказал много интересного о истории и культуре Алматы. Благодаря этому туру я хорошо отдохнула, повеселилась от души и попробовала разные новые коктейли. Спасибо организаторам за такой интересный и незабываемый опыт!

  • E
    Ekaterina
    2 мая 2024
    Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и была всегда на связи.
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    С гидом Андреем было очень комфортно и интересно! Человек любит свою работу, это видно) Природа Казахстана поразила своей красотой и величием. А еще даже удалось увидеть семейство сурков) Мне все понравилось, зарядилась положительными эмоциями на месяцы вперед! Всем рекомендую эту экскурсию 😊

    Благодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться иБлагодарю Шынар за организацию и Андрея за проведение похода. Шынар заранее проинформировала, как лучше подготовиться и
  • А
    Адель
    2 мая 2024
    Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
    Экскурсия «Путешествие по востоку Казахстана» очень понравилась. Любителей послушать детальную историю каждой локации думаю не очень понравится. В моем случае
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    мне хотелось познакомится с каждой локацией и кратко узнать интересные факты каждой локации, в принципе я это и получил. Отдельное спасибо водителю-гиду Ержану. Терпеливо ответил на все вопросы, был добр (хотя мне говорили все Казахи грубы. В ходе экскурсии я изменил свое мнение о них). Экскурсия увлекательная, но занимает много времени, советую выспаться и морально подготовится к длительной дороге.

  • С
    Станислав
    14 апреля 2024
    Прогулка по Чарынскому каньону и озеру Каинды в компании фотографа-гида
    Восхитительная экскурсия!!! Глубокая благодарность Дмитрию, всё на высшем уровне, совершенно идеально и с максимальным расслаблением. Изумительный день, проведенный среди необыкновенного великолепия и в компании, которая была просто выше всяких похвал. Невероятный день!!! Огромная благодарность за организацию и проведение!
    Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!Восхитительная экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Большое Алматинское озеро: изумруд в горной оправе
  2. Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
  3. Треккинг к горному пастбищу Кок-Жайлау и водопаду Батарейка
  4. Активные выходные в горах: подъём на плато Мынжылкы
  5. Тур-игра по барам Алматы
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Чарынский каньон
  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
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