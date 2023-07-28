Горные озёра и величественный каньон возрастом примерно 12 миллионов лет уже ждут вас. Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр и откуда Долина замков получила своё название. Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Кайынды

Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.

Кольсайские озёра

Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.

Долина замков Чарынского каньона

Долина получила название благодаря необычным скалам, напоминающим старинные замки. Этот пейзаж действительно впечатляет. Оставим машины на парковке и налегке спустимся в каньон до реки Чарын. Дорога в 2 км займёт час времени. По пути гид расскажет об особенностях этого вдохновляющего места и предложит остановиться у реки в тени деревьев на 10-20 минут, прежде чем отправиться в обратный путь.

Маршрут

05:30 — сбор группы

06:00 — отъезд

11:00 — прибытие на озеро Кайынды, подъём к нему на УАЗ + неторопливая пешая прогулка

14:00 — обед в посёлке Саты

15:00 — переезд к Кольсайскому озеру, неспешная прогулка вдоль него

16:00 — возвращение с озера и переезд к Чарынскому каньону

17:30 — посещение каньона

23:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter. Детских кресел нет

Дорога в одну сторону занимает около 5 часов

Ограничений по возрасту нет

Что входит в стоимость, а что нет

Включено: трансфер, экологические сборы, обед и вода

Дополнительные расходы: прогулка на лошадях (около 6000 тенге), катание на лодке в летнее время (около 7000 тенге)

Как одеться