Автопешеходный тур к красотам Казахстана
Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр и откуда Долина замков получила своё название.
Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Кайынды
Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.
Кольсайские озёра
Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.
Долина замков Чарынского каньона
Долина получила название благодаря необычным скалам, напоминающим старинные замки. Этот пейзаж действительно впечатляет. Оставим машины на парковке и налегке спустимся в каньон до реки Чарын. Дорога в 2 км займёт час времени. По пути гид расскажет об особенностях этого вдохновляющего места и предложит остановиться у реки в тени деревьев на 10-20 минут, прежде чем отправиться в обратный путь.
Маршрут
05:30 — сбор группы
06:00 — отъезд
11:00 — прибытие на озеро Кайынды, подъём к нему на УАЗ + неторопливая пешая прогулка
14:00 — обед в посёлке Саты
15:00 — переезд к Кольсайскому озеру, неспешная прогулка вдоль него
16:00 — возвращение с озера и переезд к Чарынскому каньону
17:30 — посещение каньона
23:00 — прибытие в Алматы
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter. Детских кресел нет
- Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
- Ограничений по возрасту нет
Что входит в стоимость, а что нет
- Включено: трансфер, экологические сборы, обед и вода
- Дополнительные расходы: прогулка на лошадях (около 6000 тенге), катание на лодке в летнее время (около 7000 тенге)
Как одеться
- По погоде — весной и осенью бывают ветры. В летнее время обязательно возьмите с собой рубашку с длинным рукавом и солнцезащитные очки.
- Оптимальная обувь — кроссовки, кеды, мокасины
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле цирка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!