Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день

Автопешеходный тур к красотам Казахстана

5
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Горные озёра и величественный каньон возрастом примерно 12 миллионов лет уже ждут вас.

Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр и откуда Долина замков получила своё название.

Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чарынский каньон за 1 день
Ближайшие даты:
24
авг
31
авг
7
сен
14
сен
21
сен
28
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Кайынды

Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.

Кольсайские озёра

Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.

Долина замков Чарынского каньона

Долина получила название благодаря необычным скалам, напоминающим старинные замки. Этот пейзаж действительно впечатляет. Оставим машины на парковке и налегке спустимся в каньон до реки Чарын. Дорога в 2 км займёт час времени. По пути гид расскажет об особенностях этого вдохновляющего места и предложит остановиться у реки в тени деревьев на 10-20 минут, прежде чем отправиться в обратный путь.

Маршрут

05:30 — сбор группы
06:00 — отъезд
11:00 — прибытие на озеро Кайынды, подъём к нему на УАЗ + неторопливая пешая прогулка
14:00 — обед в посёлке Саты
15:00 — переезд к Кольсайскому озеру, неспешная прогулка вдоль него
16:00 — возвращение с озера и переезд к Чарынскому каньону
17:30 — посещение каньона
23:00 — прибытие в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Sprinter. Детских кресел нет
  • Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
  • Ограничений по возрасту нет

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: трансфер, экологические сборы, обед и вода
  • Дополнительные расходы: прогулка на лошадях (около 6000 тенге), катание на лодке в летнее время (около 7000 тенге)

Как одеться

  • По погоде — весной и осенью бывают ветры. В летнее время обязательно возьмите с собой рубашку с длинным рукавом и солнцезащитные очки.
  • Оптимальная обувь — кроссовки, кеды, мокасины

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
28 июля 2023
Экскурсия супер, рекомендую. Машина удобная, в 38 градусов было комфортно.

Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!
Наталья
26 июля 2023
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации. Изюминкой стала поездка на лошадях к озеру Кайнды. Экскурсия на целый день, так что нужно рассчитывать свои силы. Пешком тоже приходится гулять достаточно много. Но нам все понравилось.
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.
С
25 июля 2023
Благодарю организаторов, в один день посещение такого количества красивых мест. Комфортно, заботливо и красиво!
Александр
19 июля 2023
Я провел замечательный день, экскурсия была организованна блестяще. Очень хочется отметить гида - водителя Асхата за его профессионализм и интересный рассказ о культуре страны ее колорите и интересные факты о посещаемых достопримечательность. Я был просто изумлен пейзажем озера и марсианским видом каньона. Безусловно в следующий раз я обращусь к организатору тура Светлане для проведения следующих экскурсий. На все 100 рекомендую. Я остался очень доволен выбором турагента.
Е
14 июля 2023
Очень классная экскурсия! Так как группа не набралась, ездили в водителем/гидом вдвоем. Прекрасное отношение к клиенту - много интересной информации, советы куда еще съездить, что посмотреть. Вкусно покормили. К сожалению не попали на Чарынский каньон, так как пошел сильный дождь и в парк не пускали по причинам безопасности, но зато потом довезли прямо до отеля. Очень рекомендую, буду брать тур от этих организаторов в будущем.

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